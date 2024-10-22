Beyrut'taki Hava Saldırısında Can Kaybı Artıyor

Beyrut'taki Hava Saldırısının Detayları

Gece saatlerinde, İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut’ta bulunan Refik Hariri Devlet Hastanesi çevresine hava saldırısı düzenledi.

Ölü ve Yaralı Sayısı Artmaya Devam Ediyor

Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, bu saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e yükselirken, yaralananların sayısı 57 olarak kaydedildi. Yaralıların arasında 7'sinin durumu ağır olduğu bildirilmektedir.

Hasar ve İlk Bilgiler

Saldırının şiddetiyle birlikte Refik Hariri Devlet Hastanesi'nde büyük çapta hasar meydana geldi. Önceki açıklamalarında, Sağlık Bakanlığı, saldırılarda biri çocuk olmak üzere 4 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 24 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Meydana gelen olaylar, bölgedeki gerilimlerin arttığı bir dönemde yaşanmakta ve yetkililer bu tür saldırıların sivil halk üzerindeki etkilerini vurgulamaktadır.