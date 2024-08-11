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Biden'dan Gazze'de Ateşkes Açıklaması

ABD Başkanı Joe Biden, Gazze'de ateşkesin başkanlık süresi bitmeden sağlanabileceğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 11.08.2024 23:57
Güncelleme Tarihi: 11.08.2024 23:57
Biden'dan Gazze'de Ateşkes Açıklaması

ABD Başkanı Biden, Gazze'de Ateşkesin Mümkün Olduğunu Belirtti

Başkan Joe Biden, CBS kanalıyla gerçekleştirdiği mülakatta, Gazze'deki çatışmalarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Söz konusu görüşmede, sunucunun yönelttiği "Başkanlık görev süresi sona ermeden Gazze'de ateşkes sağlanabilir mi?" sorusuna "Evet, hala mümkün" yanıtını verdi.

Ateşkes Planı Hakkında Bilgiler

Biden, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından desteklenen ateşkes planının hâlâ uygulanabilir olduğunu ifade ederek, durumun bölgesel bir savaşa dönüşmemesi için tüm çabalarını sürdürdüklerini vurguladı.

31 Mayıs’ta, İsrail tarafından önerilen 3 aşamalı ateşkese ilişkin ayrıntılar veren Biden, bu planın kalıcı bir ateşkesi, İsrail’in Gazze’den tamamen çekilmesini, rehinelerin ve tutukluların karşılıklı olarak serbest bırakılmasını, yerinden edilmiş Filistinlilerin geri dönüşünü, insani yardımların sürekli ve yeterli şekilde ulaşımını, ve Gazze'nin yeniden inşasını içerdiğini bildirmişti.

Netanyahu'nun Ek Şartları

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, yaptığı açıklamada esir takası müzakereleri için yeni şartlar belirlemişti. Bu şartlar arasında silahlı Filistinlilerin hareketinin kısıtlanması ve İsrail ordusunun Gazze ile Mısır sınırındaki Philadelphia Koridoru'nda kalmasının sağlanması öngörülüyordu.

Ortak Çaba Çağrısı

ABD, Mısır ve Katar, 8 Ağustos'ta yaptıkları ortak açıklamada İsrail ve Hamas’a yönelik Gazze'de ateşkes sağlanması ve esir takası için 15 Ağustos'ta Kahire veya Doha'da müzakerelere yeniden başlanması çağrısında bulunmuşlardı.

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