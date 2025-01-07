Biden, Edmundo Gonzalez'i 'Seçilmiş Devlet Başkanı' Olarak Ağırladı

Biden, Gonzalez'i Beyaz Saray'da Ağırladı

ABD Başkanı Joe Biden, Venezuelalı muhalif lider Edmundo Gonzalez'i Beyaz Saray'da "Venezuela'nın seçilmiş Devlet Başkanı" unvanıyla kabul etti. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Başkan Biden, Gonzalez ile gerçekleştirdiği görüşmede, 28 Temmuz 2024'te yapılan seçimlerde Gonzalez'in mevcut Devlet Başkanı Nicolas Maduro 'dan daha fazla oy aldığını savundu.

Seçim Sonuçlarına İtiraz

Beyaz Saray, Başkan Biden'ın Gonzalez'in seçim zaferinin barışçıl bir şekilde yeniden demokratik yönetime geçişle onurlandırılması gerektiğini ifade ettiğini belirtti. İki lider, Venezuela'da demokrasiye geçiş süreci ile ilgili de fikir alışverişinde bulundular.

Maduro'nun Seçim Zaferi

Ulusal Seçim Konseyi tarafından 29 Temmuz 2024'te açıklanan seçim sonuçlarına göre, Nicolas Maduro, yüzde 51,20 oyla üçüncü kez devlet başkanı seçilmişti. Bu durum, muhalefet koalisyona adayı Gonzalez ve diğer muhalif lider Maria Corina Machado tarafından reddedildi.

Gonzalez'in Durumu

Gonzalez, hakkında verilen tutuklama kararı sonrasında eşiyle birlikte 8 Eylül'de İspanya Hava Kuvvetleri'ne ait bir uçakla Caracas'tan Madrid'e gitmişti. Daha önce yaptığı açıklamalarda, 10 Ocak 2025'te Venezuela'ya dönerek devlet başkanı olarak yemin etmek istediğini belirtmişti.

Cabello'dan Uyarı

Venezuela İçişleri ve Adalet Bakanı Diosdado Cabello, 29 Kasım 2024'te yaptığı bir açıklamada, Gonzalez'in Venezuela'ya dönmesi halinde gözaltına alınacağını duyurdu. Cabello, "Edmundo Gonzalez'in yemin etmek üzere Venezuela'ya gelmesine tek bir ihtimal bile yok." şeklinde konuştu. Ayrıca, Nicolas Maduro'nun 10 Ocak 2025'te Ulusal Meclis önünde yemin edeceği bilgisine de dikkat çekti.