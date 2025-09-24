BİFO 2025-2026 Sezonu 9 Ekim'de Başlıyor — Carlo Tenan, Ilya Maximov ve Dünya Prömiyeri

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası 2025-2026 Sezonunu 9 Ekim'de Açıyor

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO), 2025-2026 sezonunun açılışını 9 Ekim tarihinde Lütfi Kırdar Asım Kocabıyık Anadolu Oditoryumu'nda gerçekleştireceği özel konserle yapacak. Sezon, 14 Mayıs 2026'daki kapanış konserine kadar özenle seçilmiş geniş bir repertuvarla devam edecek.

Vakfın Mesajı

Borusan Kocabıyık Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Hamedi, sezonla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

"Müziğin hayatımızda hem ilham verici bir kaynak hem de ortak bir buluşma noktası olduğuna dair inancımız, bu yıl da çalışmalarımızın temelini oluşturuyor. Dinleyicilerimizi, müziğin çeşitliliğini ve evrensel değerlerini yansıtan zengin bir programla ağırlamayı hedefliyoruz. Bu sezon yeniden Lütfi Kırdar'dayız. Kurucumuz ve onursal başkanımız Asım Kocabıyık'ın adını taşıyan Asım Kocabıyık Anadolu Oditoryumu'nda, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası'nın yeni sezonunda sanatseverlerle buluşmak için sabırsızlanıyoruz."

Sezon Programı ve Sanat Yönetimi

Borusan Sanat Müdürü Aydın Dorsay ise sezon programına dair şunları aktardı:

"Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası'nın yeni sezon programında, her zaman olduğu gibi klasik dönemden çağdaş müziğe uzanan dopdolu bir programı müzikseverlerle buluşturmaya odaklandık. Hem deneyimli hem de genç yetenek olarak gösterilen konuk şef ve solistler, BİFO ile aynı sahneyi paylaşacak. Haydn ve Mozart'tan, Beethoven'ın 9. Senfonisi'ne, Bartak ve Şostakoviç'ten Saygun'un yapıtlarına uzanan geniş bir repertuvar hazırladık. Dinleyicilerimizi 12 konser bekliyor. Radyomuz Borusan Klasik'ten canlı konser yayınları dinleyicilerimizle buluşmaya devam edecek. Müziğin birleştirici gücünün hepimize ilham vermeye devam etmesi dileğiyle, keyifli bir sezon dilerim."

Açılış Konseri ve Dünya Prömiyeri

BİFO, yeni sezonu 9 Ekim'de Carlo Tenan yönetiminde açacak; konserde piyanist Ilya Maximov konuk solist olarak sahne alacak. Ayrıca konser programında, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası'nın siparişi üzerine bestelenen ve geleneksel Türk müziği ile Güney Avrupa müziğini buluşturan Paolo Marzocchi'nin "Five Songs from Shkoder" adlı eserinin dünya prömiyeri yer alacak.

Öne Çıkan Konserler ve Konuklar

Topluluk, 6 Kasım'da onursal şefi Gürer Aykal yönetiminde Ahmed Adnan Saygun'u anmak üzere özel bir konser düzenleyecek. Barbara Hannigan, 11 Aralık'taki konserde hem şef hem de soprano olarak BİFO ile sahnede olacak.

Sezon boyunca orkestrayı; onursal şef Gürer Aykal, sanat yönetmeni ve sürekli şef Carlo Tenan ile birlikte Christoph Eschenbach, Barbara Hannigan (şef, soprano), Martijn Dandeviel ve Frantisek Macek gibi önemli şefler ağırlayacak.

Yayınlar ve İzleme Seçenekleri

Bu sezonda da Radyo Borusan Klasik'ten canlı konser yayınları devam edecek. Ayrıca BİFO'nun seçili konserleri Ocak 2026'dan itibaren Borusan Sanat YouTube kanalında izlenebilecek.

Bilet ve Detaylar

Konser takvimi ve bilet bilgileri için lütfen borusansanat.com adresini ziyaret edin.