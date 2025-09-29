Biga'da Lise Kavgası: 9. Sınıf Öğrencisi Yoğun Bakımda

25 Eylül'de Biga'da lisede çıkan kavgada ağır yaralanan 9. sınıf öğrencisi M.D.Y., entübe edilerek ÇOMÜ Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi görüyor.

Yayın Tarihi: 29.09.2025 22:51
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 22:51
Çanakkale'nin Biga ilçesinde bir lisede çıkan kavgada ağır yaralanan öğrencinin tedavisi yoğun bakımda devam ediyor.

Olayın Detayları

Alınan bilgiye göre, 25 Eylül'de İÇDAŞ Biga Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde 9. sınıf öğrencisi M.D.Y. ile sınıf arkadaşı arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.D.Y.'nin aldığı darbeler sonucunda kalbi durdu.

Tedavi Süreci

İhbar üzerine olaya müdahale eden 112 Acil Sağlık ekipleri, olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi ve M.D.Y.'yi ambulansla Biga Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Entübe edilen öğrenci, sağlık durumunun kritik olması nedeniyle Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Servisi'ne sevk edildi.

Güncel Durum ve Soruşturma

Öğrencinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Olayla ilgili, akran zorbalığı iddiasının yer aldığı soruşturma ise devam ediyor.

