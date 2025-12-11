DOLAR
42,61 -0,04%
EURO
50,15 -0,65%
ALTIN
5.797,2 -0,04%
BITCOIN
3.832.699,48 2,64%

Bilal Saygılı Efes Antik Kent Kanal Projesi’ni Yerinde İnceledi: Efes Denizle Buluşuyor

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Selçuk’ta Efes Antik Kent Kanal Projesi’ni inceledi; proje 3 etaplı ve toplam 3 milyar TL yatırım bedeline sahip.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 16:46
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 16:46
Bilal Saygılı Efes Antik Kent Kanal Projesi’ni Yerinde İnceledi: Efes Denizle Buluşuyor

Bilal Saygılı Selçuk’ta Efes Antik Kent Kanal Projesi’ni Yerinde İnceledi

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, AK Parti Selçuk İlçe Başkanı Hakan Bayraklı’nın da eşlik ettiği program kapsamında, UNESCO Dünya Mirası Listesindeki Efes Antik Kenti’ni denizle buluşturacak Büyük Kanal Projesini yerinde inceledi. Projenin Selçuk ve bölge turizmine sağlayacağı katkılar değerlendirildi.

Başkan Saygılı, proje hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Toplam 3 milyar TL yatırım bedeline sahip Efes Antik Kent Kanal Projesi üç etaptan oluşuyor. 1. etap bitti; 2. etap devam ediyor. Efes, denizle yeniden buluşmasıyla Türkiye’nin en önemli turizm destinasyonlarından biri haline gelecek"

Proje Detayları

Saygılı, projenin tamamlandığında sadece Selçuk için değil, İzmir ve ülke turizmi için yeni bir dönem açacağını vurguladı. Ziyaretçiler özel teknelerle antik kente ulaşabilecek ve bölgenin turizm değeri artacak. Ayrıca Saygılı, projenin ekonomik etkilerine de dikkat çekti:

"Bu proje tamamlandığında yalnızca Selçuk değil, İzmir ve ülkemiz turizmi için de yeni bir dönemin kapısı aralanacak. Efes’in denizle yeniden buluşmasıyla, ziyaretçiler özel teknelerle antik kente ulaşabilecek. Böylece Efes, Türkiye’nin en önemli turizm destinasyonlarından biri haline gelecek. Proje sayesinde hem Selçuk’un değeri yükselecek hem de bölge ekonomisine dolaylı olarak büyük katkılar sağlanacak. Toplam 3 milyar TL yatırım bedeline sahip Efes Antik Kent Kanal Projesi üç etaptan oluşuyor: 1. etap olan altyapı yatırımları tamamlandı. Serapis Tapınağı restorasyonla ayağa kaldırılmaya başlandı. 7 Uyuyanlar Mağarası’ndaki çalışmalar sona yaklaşmış durumda. Liman bölümü tamamlanarak 1 milyar TL’lik yatırım hayata geçirildi. 2. etap kapsamında Efes Karşılama Merkezi inşa ediliyor; 180 otobüs kapasiteli otopark ve 61 dükkanla bölgenin turizm potansiyeli güçlendirilecek. 3. etapta ise buggie yolları, elektrik altyapısının yenilenmesi ve peyzaj çalışmaları yer alıyor. Öte yandan Efes Antik Kent Kanalı Denize Çıkış Yapıları Projesi kapsamında; 300 metre ve 275 metre uzunluğunda iki adet dalgakıran inşaatı ile tarama çalışmaları gerçekleştirilecek. Bu önemli yatırımın ihalesi geçtiğimiz hafta, 4 Aralık’ta yapılırken, süreç şu anda ihale komisyonu karar aşamasındadır. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın ‘Gece müzeciliği’ uygulamasıyla Efes Antik Kenti artık gün batımından sonra da ziyaret edilebiliyor. Bu yeni uygulama ile Efes’in büyüsünü günün her saatinde yaşanabilir kılıyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, tarihine, kültürüne ve turizmine sahip çıkan bir anlayışla; AK Parti hükümetleri, İzmir’in ve ülkemizin kadim mirasına değer katmaya devam ediyor."

Tarım ve Zeytin Hasadı Vurgusu

Program kapsamında Gökçealan Mahallesi’nde zeytin hasadına da katılan Saygılı, Selçuk’un tarımsal zenginliğine dikkat çekti. Çiftçilerin emeğinin bölgede ve ülkede değere dönüştüğünü belirtti:

"Selçuk, bereketli topraklarıyla sadece İzmir’in değil, Türkiye’nin de en kıymetli tarım merkezlerinden biridir. Zeytin, nar, mandalina, ayva, şeftali, üzüm, incir Her biri Selçuk’un verimli topraklarından doğan, alın teriyle yoğrulmuş bereketin simgesidir. Üreticilerimizin emeğiyle yetişen bu ürünler, artık sadece ülkemizin sofralarına değil, dünyanın dört bir yanına ulaşıyor. Selçuklu çiftçilerimiz, İzmir’in ve Türkiye’nin değerine değer katıyor. AK Parti hükümetleri olarak çiftçimizin her zaman yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Sağladığımız desteklerle üreticimizin elini güçlendirdik; modern tarımı, güçlü üretimi ve ihracat vizyonunu hep birlikte büyütüyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki; bu ülkenin bereketi, toprağında ve o toprağa emek veren çiftçisindedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, emek verenin, üretenin, alın teri dökenin yanında olmaya; tarımıyla, sanayisiyle, kültürüyle İzmir’i Türkiye Yüzyılı’nın öncü şehirlerinden biri yapmaya kararlıyız" dedi.

AK PARTİ İZMİR İL BAŞKANI BİLAL SAYGILI, EFES ANTİK KENT KANAL PROJESİ’Nİ YERİNDE...

AK PARTİ İZMİR İL BAŞKANI BİLAL SAYGILI, EFES ANTİK KENT KANAL PROJESİ’Nİ YERİNDE İNCELEDİ

AK PARTİ İZMİR İL BAŞKANI BİLAL SAYGILI, EFES ANTİK KENT KANAL PROJESİ’Nİ YERİNDE...

İLGİLİ HABERLER

İBB'nin 2026 Tarifesi: Mezarlığa %200, İSPARK'a %33'e Kadar Rekor Zam

A101 11 Aralık Aktüel: English Home, Valiz ve Zücaciye Fırsatları

Ebru Gülan Gözaltına Alındı: Habertürk TV Çalışanı Uyuşturucu Operasyonunda

Emlak Müzayede Başlıyor: 11-12 Aralık 2025'te 45 İlde, 340 Lot

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yozgat Çekerek’te Boşanma Aşamasındaki Eşi Bıçaklandı
2
Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi
3
Samsun'da tanker sürücüsü aracında silahla ölü bulundu
4
BİTEK ve Karya Farma HBX AR-GE'den İYTE'de Stratejik İş Birliği
5
Gaziantep'te Otomobil ile Minibüs Çarpıştı: 6 Yaralı
6
Edirne Dini İhtisas Merkezi İlk Mezunlarını Verdi: 45 Hafız Aday Din Görevlisi
7
Sarıyer Ayazağa'da Semt Pazarında Hırsızlık İddiası: 9 Yaşındaki Çocuk İple Bağlandı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?

İstanbul'da Deprem Mi Oldu? - 11 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli Son Durum

Ebru Gülan Gözaltına Alındı: Habertürk TV Çalışanı Uyuşturucu Operasyonunda

İBB'nin 2026 Tarifesi: Mezarlığa %200, İSPARK'a %33'e Kadar Rekor Zam

A101 11 Aralık Aktüel: English Home, Valiz ve Zücaciye Fırsatları

Ziraat Bankası Aralık 2025 Emekli Promosyonu: Son Günler, 12.000 TL'ye Varan Destek

Emlak Müzayede Başlıyor: 11-12 Aralık 2025'te 45 İlde, 340 Lot

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?