Bıldırcın Kılavuzu Kuşu Samsun'da Tedavi Edilip Göçe Hazırlanıyor

Kızılırmak Deltası'nda bulunan bıldırcın kılavuzu kuşu, Samsun Büyükşehir Belediyesi Veteriner Kliniği'nde tedavi edildi; üç hafta içinde doğaya salınacak.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 11:49
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 11:49
Bafra'daki Kızılırmak Deltası'ndan getirildi

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde bulunan bıldırcın kılavuzu kuşu, Samsun Büyükşehir Belediyesi Veteriner Kliniğinde tedavi edilerek yeniden doğaya kazandırılmaya çalışılıyor.

Klinikte görevli veteriner hekim Paria İsfendiyaroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kuşun vatandaşlar tarafından yürüyemediği için kendilerine getirildiğini söyledi.

İsfendiyaroğlu, özellikle su kuşlarında görülen 'felç sendromu' şüphesinden bahsederek, 'Çünkü herhangi bir travmatik kazaya bağlı şekillenmemiş bir felçti. Yazın sıcak aylarda bu rahatsızlık sudan kaynaklanan enfeksiyon veya beslenme yetersizliklerine bağlı ortaya çıkabiliyor.' dedi.

Tedaviye hemen başlandığını belirten İsfendiyaroğlu, kuşun ayakta duramama, yürüyememe ve kendi başına yiyeceğini alamama gibi sorunları olduğunu, ancak tedavi sonrası üç hafta sonunda ayakta durmaya başladığını ifade etti.

İsfendiyaroğlu, 'Çok kısa süre içerisinde doğaya salacağız. Ait olduğu ülkeye, kışın göç edeceği ülkeye gidecek. O nedenle bu dönemi atlatmasını istiyoruz.' diye konuştu.

Veteriner hekim, bıldırcın kılavuzu kuşunun adını göç sırasında bıldırcınlarla birlikte yol aldığı için aldığını belirterek göç rotalarını şöyle sıraladı: yazın Türkiye, Finlandiya, İsveç, Norveç, Rusya ve Litvanya; kışın ise Libya, Fas, Mısır ve Afrika'nın en güneyi.

İsfendiyaroğlu, bıldırcın kılavuzu kuşunun 1988 yılında global ölçekte nesilleri tehlike altındayken yapılan çalışma sonucunda 'Asgari endişe' düzeyine geldiğine dikkat çekti ve Avrupa'da sayılarının arttığını kaydetti.

