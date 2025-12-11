Bilecik İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne Yunus Çakır Atandı

İçişleri Bakanlığı kararıyla Bilecik İl Göç İdaresi Müdürlüğü görevine Yunus Çakır atandı. Yapılan atama ile birlikte görevde değişiklik yaşandı.

Atama ve görevden alma

Samet Kamber, İçişleri Bakanlığı tarafından Bilecik İl Göç İdaresi Müdürü olarak yürüttüğü görevden alınmıştır. Kamber'in yerine, Ankara İl Göç İdaresi Müdürlüğü görevinde bulunan Yunus Çakır getirildi.

Kadroda devam

Edinilen bilgiye göre, görevden alınan Samet Kamber'in uzman kadrosunda görevine devam edeceği öğrenildi.

