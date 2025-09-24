Bilecik'te 38. Ahilik Haftası'nda Ahilik Değerleri Öne Çıktı

Bilecik'te 38. Ahilik Haftası Şeyh Edebali Külliyesi'nde törenle kutlandı; konuşmalar, ödüller, sergi ve Ahi pilavı ikramı yapıldı.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 14:01
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 14:08
Program Detayları

Bilecik'te 38. Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında Şeyh Edebali Külliyesi'nde bir program düzenlendi. Organizasyon saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı; ardından şiir dinletisi ve mehter gösterisi sunuldu.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, etkinlikte yaptığı konuşmada Ahiliğin yalnızca mesleki bir teşkilatlanma olmadığını, aynı zamanda dürüstlük, kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma üzerine inşa edilmiş köklü bir hayat felsefesi olduğunu vurguladı. Vali Sözer, Ahiliğin kökenine ilişkin şu değerlendirmeyi paylaştı:

"Ahilik teşkilatı, Anadolu’nun sosyal, kültürel ve ekonomik yapısının şekillenmesinde büyük rol oynamış, esnaf ve sanatkarlarımız arasında ahlaki ve ticari düzeni tesis ederek devlet teşkilatlanmasına da örnek olmuştur. Bugün bizlere düşen görev, Ahiliğin özünde var olan bu değerleri günümüz şartlarına uyarlayarak yaşatmak, gelecek nesillere aktarmak ve ticari hayatımızda rehber edinmektir."

Törende söz alan Ticaret İl Müdürü Şinasi Balta, Ahiliğin yaklaşık 1000 yıllık geçmişe sahip olduğunu ve kardeşlik, birlik ile beraberlik gibi değerleri barındıran bir kültür hazinesi olduğunu belirtti. Balta, Ahiliğin köklerine ilişkin şu ifadeleri paylaştı:

"Bu anlayış, Anadolu'dan atılmış sevgi tohumlarını 7 iklime yaymıştır. Ahiliğin kurucusu Ahi Evran Veli, uzun yıllar değişik medreselerden fıkıh ve tasavvuf dersleri almış, 1206 yılında Anadolu'ya gelerek Kayseri'ye yerleşmiş ve Ahiliğin temellerini burada atmıştır."

Programda Bilecik Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Halit Gölcan da katılımcılara hitap etti. Organizasyonda ayrıca şet kuşatma töreni, "Yılın Ahisi", "Yılın Kalfası" ve "Yılın Çırağı" ödüllerinin verilmesi, Ahilik duasının edilmesi, unutulmuş mesleklerle ilgili serginin gezilmesi ve "Ahi pilavı" ikramı yer aldı.

Programa, Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Çobanoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ali Vanlı, İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, İl Genel Meclisi Başkanı Ramazan Kurtulmuş ile diğer ilgililer katıldı.

Bilecik'te 38. Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında program düzenlendi. Şeyh Edebali Külliyesi'ndeki organizasyon, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından şiir dinletisi sunuldu, mehter gösterisi yapıldı.

