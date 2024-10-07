Bilecik'te Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın Çıktı

Bilecik'teki Yangına Hızla Müdahale

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yer alan Yeni Sanayi Sitesi'ndeki geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı bir yangın başladı. Olayın duyulmasının ardından, Bozüyük Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

Çevre Güvenliği Sağlanıyor

Yangın yerine ulaşan polise bağlı ekipler, çevre güvenliğini sağlamak için gerekli önlemleri alırken, itfaiye çalışanları alevleri kontrol altına almak için büyük bir özveriyle müdahalelerine devam ediyor. Yangının sebebi ve durumu hakkında detaylı bilgi edinmek için çalışmalar sürmekte.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor.