Bilecik'te Kaybolan Kadını Bulma Çalışmaları Devam Ediyor

Bilecik'te Kaybolan Kadın İçin Arama Faaliyetleri Hız Kesmeden Sürüyor

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, Fatma Ç. (49) isimli kadının bulunması için yürütülen arama çalışmaları devam ediyor. Alınan bilgilere göre, akli dengesinin yerinde olmadığı bildirilen Fatma Ç., yaşadığı Kozpınar köyü yakınlarında kayboldu.

Anne Hilmiye Ç. (72), kızına cep telefonundan ulaşamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından jandarma, AFAD, AKUT ve çeşitli arama kurtarma ekiplerinden oluşan 83 personel, bölge halkıyla birlikte Fatma Ç.'nin bulunması için çalışmalara başladı. Arama faaliyetlerine iz takip köpekleri de dahil edildi.

Arama Çalışmalarına Katılan Yetkililer

Arama çalışmalarına İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ferdi Erbakıcı ve AFAD İl Müdürü Ercüment Diyar da katıldı. Gece saatlerinden bu yana süren çalışmalarda şu ana kadar kayda değer bir gelişme sağlanamadığı öğrenildi.

Kozpınar Köyü Muhtarı Açıklamada Bulundu

Kozpınar köyü muhtarı Ayhan Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, Fatma Ç.'nin en son dün teyzesinden çıktığı sırada görüldüğünü, daha sonra kendisinden haber alınamadığını ifade etti. Aydın, "Arama çalışmaları aralıksız sürüyor. Öncelikle köy içerisindeki boş evler incelendi. Şu an köyün etrafında ve ormanlık alanlarda aramalar devam ediyor. Köy halkı olarak bizler de çalışmalara katılıyoruz; herkes seferber oldu" diye konuştu.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, kaybolan ve akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen kadının bulunması için Jandarma, AFAD ve AKUT ekiplerince çalışma başlatıldı.