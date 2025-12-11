Bilecik'te kış lastiği denetimleri aralıksız sürüyor
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yük ve eşya taşıyan araçlara yönelik kış lastiği kontrollerini sürdürüyor.
Denetim noktalarında yapılan kontroller
Uygulama noktalarında durdurulan araçlarda lastik diş derinliği, lastik türü ve genel güvenlik kriterleri titizlikle incelendi.
Ekipler, sürücülere kış lastiğinin soğuk havalarda yol tutuşunu artırdığı, fren mesafesini kısalttığı ve kayma riskini azalttığı yönünde bilgilendirmelerde bulundu.
Amaç ve uyarılar
Denetimlerin, hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte trafik güvenliğini sağlamak amacıyla yoğunlaştırıldığı kaydedildi. Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü yetkilileri, güvenli sürüş için kış lastiklerinin zamanında takılmasının hayati önem taşıdığı uyarısında bulundu.
