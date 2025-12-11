DOLAR
Bilecik'te Kuraklık Kriz Merkezi ve Hayvanları Koruma Kurulu Toplantıları

Vali Faik Oktay Sözer başkanlığında Bilecik'te kuraklık ve hayvan koruma kurulları toplandı; çalışmalarda sahadaki ihtiyaçlar ve kurumlar arası koordinasyon ele alındı.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 12:35
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 12:35
Bilecik'te Kuraklık Kriz Merkezi ve Hayvanları Koruma Kurulu Toplantıları

Bilecik'te Kuraklık ve Hayvan Koruma Kurulları Toplandı

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer başkanlığında, kentte Kuraklık Kriz Merkezi ve Hayvanları Koruma Kurulu toplantıları gerçekleştirildi.

Tarımda Kuraklık Kriz Merkezi Toplantısı

Toplantıya Vali Sözer ile birlikte Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ve ilgili kurum amirleri katıldı. Tarımal Kuraklık İl Kriz Merkezi oturumunda, Bilecik'te kuraklık riskine karşı yürütülen çalışmalar, güncel durum değerlendirmeleri ve alınması planlanan ilave tedbirler kapsamlı şekilde ele alındı.

Toplantıda ayrıca kuraklıkla mücadelede sahadaki ihtiyaçlar, üreticilerin karşılaştığı sorunlar ve kurumlar arası koordinasyon süreçleri detaylı olarak değerlendirildi.

Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı

Ardından düzenlenen Hayvanları Koruma Kurulu toplantısında ise hayvanların korunmasına yönelik mevcut uygulamalar, sahadaki ihtiyaçlar ve kurumlar arası iş birliğini gerektiren konular masaya yatırıldı.

Toplantıların ardından değerlendirmede bulunan Vali Faik Oktay Sözer, çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek tüm kurumlara iş birliği ve koordinasyonun önemini vurguladı.

