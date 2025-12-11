DOLAR
Bilecik'te Modifiye Araç Denetimi: 97 Sürücüye 276 bin 384 TL Ceza, 79 Araç Trafikten Men

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kasım ayı denetimlerinde 97 sürücüye 276 bin 384 TL ceza kesildi, 79 araç trafikten men edildi.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 12:32
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 12:58
Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği yürüttü

Bilecik'te trafik ekipleri, modifiye araçlara yönelik gerçekleştirilen kapsamlı denetimlerde 97 sürücüye toplam 276 bin 384 TL para cezası uyguladı ve 79 araç trafikten men edildi.

Denetimleri yürüten Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, kasım ayı boyunca çok sayıda modifiye aracı kontrol etti. Standartlara uymayan araç sürücülerine ilgili mevzuat çerçevesinde cezai işlem uygulandı.

Denetimle ilgili açıklamada, Bozüyük Trafik Denetleme Büro Amirliği olarak ilçe genelinde kasım ayı boyunca modifiye araçlar üzerinde yapılan denetimlerde, standart dışı araç kullandığı tespit edilen 97 sürücüye ilgili maddelerden cezai işlem uygulanarak toplam 276 bin 384 TL para cezası uygulandığı, ayrıca 79 araçın trafikten men edildiği belirtildi. Trafik ekipleri tarafından trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla denetimlerin önümüzdeki günlerde de devam edeceği aktarıldı.

