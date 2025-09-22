Bilecik'te Motosiklet Kazası: Gölpazarı'nda 71 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

Kaza Detayları

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde meydana gelen kazada, Orhan Güler (71) idaresindeki plakasız motosiklet devrildi. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu motosiklet, Bedi köyünde bir ev ve duvar arasındaki boşluğa devrildi.

Müdahale ve Sonuç

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Güler'e yerde yapılan ilk müdahalenin ardından Gölpazarı İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen sürücü kurtarılamadı.