Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Kuba Camii İnşaatını İnceledi

Bilecik Valisi Kuba Camii inşaatında inceleme yaptı

İl Müftülüğü ziyaretinin ardından saha çalışmaları değerlendirildi

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, kurum ziyaretleri kapsamında İl Müftülüğüne giderek yürütülen faaliyetler ve çalışmalar hakkında İl Müftüsü Ahmet Dilek ile görüştü.

Ziyarette, il genelinde yürütülen din hizmetleri, eğitim faaliyetleri ve toplumsal projeler ele alındı. Vali Sözer, İl Müftüsü Dilek ile yapılan görüşmenin ardından Beşiktaş Mahallesi'nde yapımı süren Kuba Camii inşaatında incelemelerde bulundu.

İnceleme sırasında çalışmaların son durumu hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Sözer, projenin mahalleye kazandıracağı katkılara vurgu yaptı. Vali Sözer, konuyla ilgili olarak şu ifadeyi kullandı: "Kuba Camii, tamamlandığında mahallemize hem ibadet hem de birliktelik anlamında değer katacak önemli bir eser olacak".

