Bilecikli Karateciler Milli Takımda — Orhan Elvan ve Tuğba Çürük Rijeka'da

Orhan Elvan ve Tuğba Çürük, Hırvatistan'ın Rijeka kentinde yapılacak Balkan Karate Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Yayın Tarihi: 11.11.2025 11:23
Güncelleme Tarihi: 11.11.2025 11:23
Bilecikli karateciler Orhan Elvan ve Tuğba Çürük, Hırvatistan'ın Rijeka kentinde düzenlenecek Balkan Karate Şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek.

Milli Takım Kadrosuna Seçilme

Sporcular, gösterdikleri üstün performansın ardından Milli Takım kadrosuna seçildi. İkili, uluslararası arenada mücadele etmek üzere hazırlıklarını sürdürüyor.

İl Müdürü'nden Başarı Dileği

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, milli formayla ülkemizi temsil edecek sporculara ve antrenör Murat Salih Kurnaz'a başarılar dileyerek şunları söyledi:

"Sporcularımızın bu önemli organizasyonda ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyoruz. Elde edecekleri başarılar, hem ilimiz hem de ülkemiz adına büyük bir gurur kaynağı olacaktır"

