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Bingöl'de Beton Mikserinin Devrilmesi: 3 Yaralı

Bingöl'de bir beton mikserinin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı, olay yerine acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 18:58
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 19:05
Bingöl'de Beton Mikserinin Devrilmesi: 3 Yaralı

Bingöl'de Kaza: Beton Mikseri Hafif Ticari Aracın Üzerine Devrildi

Bingöl'da, beton mikserinin bir hafif ticari aracın üzerine devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Olay, Saray Mahallesi'nde meydana geldi.

Kaza Detayları

Beton mikserinin sürücüsü Berat E., 12 AD 897 plakalı aracıyla seyir halindeyken kontrolden çıktı ve karşı yönden gelen Erkan S. yönetimindeki 35 EDR 63 plakalı hafif ticari aracın üzerine devrildi.

Yaralıların Durumu

Kazanın ardından hafif ticari araçta bulunan 2 kişi ve beton mikserinin sürücüsü yaralandı. Olay yerine kısa sürede 112 acil sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri yönlendirildi.

Kurtarma Çalışmaları

Sıkışan hafif ticari aracın sürücüsü, beton mikserinin vinç ve kepçe yardımıyla kaldırılmasının ardından kurtarıldı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bingöl’de beton mikserinin hafif ticari aracın üzerine devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Olay...

Bingöl’de beton mikserinin hafif ticari aracın üzerine devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Bingöl’de beton mikserinin hafif ticari aracın üzerine devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Olay...

Bingöl’de beton mikserinin hafif ticari aracın üzerine devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Bingöl’de beton mikserinin hafif ticari aracın üzerine devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Olay...

Bingöl’de beton mikserinin hafif ticari aracın üzerine devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Bingöl’de beton mikserinin hafif ticari aracın üzerine devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Olay...

Bingöl’de beton mikserinin hafif ticari aracın üzerine devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Bingöl’de beton mikserinin hafif ticari aracın üzerine devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Olay...

Bingöl’de beton mikserinin hafif ticari aracın üzerine devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Bingöl’de beton mikserinin hafif ticari aracın üzerine devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Olay...

Bingöl’de beton mikserinin hafif ticari aracın üzerine devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Bingöl’de beton mikserinin hafif ticari aracın üzerine devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Olay...

Bingöl’de beton mikserinin hafif ticari aracın üzerine devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Bingöl’de beton mikserinin hafif ticari aracın üzerine devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Olay...

Bingöl’de beton mikserinin hafif ticari aracın üzerine devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Bingöl’de beton mikserinin hafif ticari aracın üzerine devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Olay...

Bingöl’de beton mikserinin hafif ticari aracın üzerine devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Bingöl’de beton mikserinin hafif ticari aracın üzerine devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Olay...

Bingöl’de beton mikserinin hafif ticari aracın üzerine devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

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