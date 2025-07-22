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Bingöl'de Hafif Ticari Araç Devrildi: 1 Çocuk Hayatını Kaybetti, 7 Yaralı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yaşanan kazada 6 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybederken, 7 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 22.07.2025 17:52
Güncelleme Tarihi: 22.07.2025 17:52
Bingöl'de Hafif Ticari Araç Devrildi: 1 Çocuk Hayatını Kaybetti, 7 Yaralı

Bingöl Karlıova'da Üzücü Kaza

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde bir hafif ticari aracın devrilmesi sonucu trajik bir kaza meydana geldi. Kaza, Kıraçtepe köyü mevkisinde meydana geldi ve 6 yaşındaki N.O. hayatını kaybetti. Olayda toplamda 7 kişi yaralanırken, yaralılar ambulanslarla Karlıova Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazanın Ayrıntıları

Kazanın ardından, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri derhal olay yerine sevk edildi. Devrilen hafif ticari aracın plakası 34 MHL 214 olarak belirlendi. Kaza sonucu yaralananların ilk müdahaleleri hastanede yapıldıktan sonra, durumlarının ciddiyeti dolayısıyla bazı yaralılar Bingöl Devlet Hastanesi'ne gönderildi.

Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde hafif ticari aracın devrildiği kazada 6 yaşındaki çocuk hayatını...

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde hafif ticari aracın devrildiği kazada 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde hafif ticari aracın devrildiği kazada 6 yaşındaki çocuk hayatını...

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde hafif ticari aracın devrildiği kazada 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

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