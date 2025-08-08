Bingöl'de İki Ticari Araç Çarpıştı: 11 Yaralı

Bingöl'de Trafik Kazası: 11 Yaralı

Bingöl’de, iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı. Kazanın meydana geldiği yerde, sürücülerin kimliği henüz öğrenilemeyen 12 AJ 014 plakalı hafif ticari araç ile 72 BC 936 plakalı hafif ticari araç, Bingöl-Elazığ kara yolu Yado Çeşmesi mevkisinde çarpıştı.