Bingöl'de İki Ticari Araç Çarpıştı: 11 Yaralı

Bingöl'de hafif ticari araçların çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 08.08.2025 19:38
Güncelleme Tarihi: 08.08.2025 19:38
Bingöl'de İki Ticari Araç Çarpıştı: 11 Yaralı

Bingöl'de Trafik Kazası: 11 Yaralı

Bingöl’de, iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı. Kazanın meydana geldiği yerde, sürücülerin kimliği henüz öğrenilemeyen 12 AJ 014 plakalı hafif ticari araç ile 72 BC 936 plakalı hafif ticari araç, Bingöl-Elazığ kara yolu Yado Çeşmesi mevkisinde çarpıştı.

Kaza sonrası olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, hızlı bir şekilde ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi

