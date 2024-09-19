Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonunda 6 Şüpheli Tutuklandı

Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu

Bingöl'de, güvenlik güçlerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu büyük yankı uyandırdı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde 3 aylık titiz bir çalışma sonucunda 6 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Ele Geçirilen İfadeler

Gerçekleştirilen operasyonda, aramalarda 502 gram metamfetamin, 11 gram kubar esrar, 7 gram skunk, 9 gram Hint keneviri, 50 gram kokain, 22 sikke ve bir pompalı tüfek ele geçirildi. Operasyon sonucunda toplam 23 şüpheli gözaltına alındı.

Adli Süreç Başladı

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adli makamlara sevk edildi. Yapılan incelemeler sonucunda 6 şüpheli tutuklanırken, bir kişi ev hapsine alındı. Diğer şüpheliler hakkında ise uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldı.