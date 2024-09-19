DOLAR
34,06 0%
EURO
38,16 -0,53%
ALTIN
2.832,23 -1,1%
BITCOIN
2.112.537,54 -2,89%

Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonunda 6 Şüpheli Tutuklandı

Bingöl'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 23 şüpheli gözaltına alındı, 6'sı tutuklandı.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 10:52
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 10:52
Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonunda 6 Şüpheli Tutuklandı

Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu

Bingöl'de, güvenlik güçlerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu büyük yankı uyandırdı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde 3 aylık titiz bir çalışma sonucunda 6 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Ele Geçirilen İfadeler

Gerçekleştirilen operasyonda, aramalarda 502 gram metamfetamin, 11 gram kubar esrar, 7 gram skunk, 9 gram Hint keneviri, 50 gram kokain, 22 sikke ve bir pompalı tüfek ele geçirildi. Operasyon sonucunda toplam 23 şüpheli gözaltına alındı.

Adli Süreç Başladı

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adli makamlara sevk edildi. Yapılan incelemeler sonucunda 6 şüpheli tutuklanırken, bir kişi ev hapsine alındı. Diğer şüpheliler hakkında ise uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldı.

Bingöl'deki bu operasyon, bölgedeki uyuşturucu ticaretine karşı yürütülen kararlı mücadelenin bir parçası.

İLGİLİ HABERLER

Emekli reformu için tarih verildi! 15 güne kalmadan emekliye müjdeler pat pat gelecek

GSB, İŞKUR İUP Personel Alımı Başladı: 60 Bin Temizlik ve Bakım Onarım Personeli Alınacak!

1.000 TL fatura desteği başladı! 4 faturaya kadar destek sağlanacak

Sony Playstation 5 1 TB Çift Kolda Çılgın İndirim! 39 Bin 999 TL'den 23 Bin 919 TL'ye Düştü! Teknoloji Ürünlerinde Dev İndirim

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Dışişleri Bakanı Fidan'dan Soğuk Savaş Açıklaması
2
Endonezya'da 6 Milyon Vergi Mükellefinin Verileri Sızdı
3
İsrail Güçleri Batı Şeria'da 35 Filistinliyi Gözaltına Aldı
4
Lübnan Büyükelçisi Mortada'dan Netanyahu'ya Sert Eleştiriler
5
Bursa'da Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Kahvehanede Oyun Oynarken Yakalandı
6
Gazze'de Gıda Krizi: İnsanlar İki Günde Bir Yemek Yiyor
7
Narin Güran’ın Cinayetinde Şok Edici İddia: Aile İçindeki Yasak İlişkiler ve Cinayet Planı Kan Dondurdu

1.000 TL fatura desteği başladı! 4 faturaya kadar destek sağlanacak

Emekli reformu için tarih verildi! 15 güne kalmadan emekliye müjdeler pat pat gelecek

400.000 TL karşılıksız ödeme almak için hemen e-Devlet'e gidin! Başvurular başladı

Ziraat Bankası'ndan Emeklilere Büyük Fırsat: 50.000 TL Kredi Kampanyası

Seat Leon Eylül Ayı Fiyat Güncellemesiyle Satışa Başladı! 80 Bin TL Zam Geldi!

Ziraat Bankası’ndan Yeni Konut Kredisi Kampanyası: Şimdi Ev Almanın Tam Zamanı! 120 Ay Yüzde 2,79 Faiz ile Ev İmkanı

Sony Playstation 5 1 TB Çift Kolda Çılgın İndirim! 39 Bin 999 TL'den 23 Bin 919 TL'ye Düştü! Teknoloji Ürünlerinde Dev İndirim

GSB, İŞKUR İUP Personel Alımı Başladı: 60 Bin Temizlik ve Bakım Onarım Personeli Alınacak!

19 Eylül 2024 Perşembe Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, Sağlık ve İş Falı

Öğrencilere Müjde! 12 Ay Boyunca 5 Bin TL: Başvurular Başladı

Vodafone’lulara Özel 80.000 TL Sonbahar Kredisi ve Faizsiz Kredi Kampanyası

Samsung'un Yapay Zeka Destekli Büyük TV Günleri Kampanyasında 15 Günden 30 Güne Çıktı: 4K, 8K TV'lerde Muhteşem Fırsatlar