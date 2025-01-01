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Bitlis'te 2025'in İlk Bebeği 'Kayra' Dünyaya Geldi

Bitlis'te yeni yılın ilk bebeği Kayra, 2025'in ilk dakikalarında Tatvan Devlet Hastanesi'nde doğdu.

Yayın Tarihi: 01.01.2025 02:40
Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 02:54
Bitlis'te 2025'in İlk Bebeği 'Kayra' Dünyaya Geldi

Bitlis’te Yeni Yılın İlk Bebeği 'Kayra' Oldu

Bitlis'te, 2025 yılının ilk dakikalarında, yeni yılın coşkusunu artıran bir olay gerçekleşti. Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi’nde dünyaya gelen bebeğe 'Kayra' ismi verildi.

Ekin ve Mesut Gündüz çifti, 00.00'da yeni yılın ilk saniyelerinde erkek bebeklerini kucaklarının sevincini yaşadı. Baba Mesut Gündüz, “İlk çocuğumuzun dünyaya gelmesiyle büyük mutluluk yaşıyoruz. Doğumun yeni yılın anlarında gerçekleşmesi ise duygularımızı daha da artırdı. Bebeğimize Kayra ismini verdik. Buradaki sağlık personeline ve doktorumuza ilgilerinden dolayı teşekkür ediyoruz.” dedi.

Doktorun Heyecanı

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Mediha Kübra Ceylan, 2025 yılının ilk bebeğinin doğumuna tanıklık etmenin heyecanını yaşadıklarını ifade etti. Doğumun planlı olduğunu ancak bebeğin planlanandan önce dünyaya gelerek yeni yılın ilk bebeği olmaya karar verdiğini belirtti.

Ceylan, “Bebeğimiz 3 kilo 600 gram olarak dünyaya geldi. 10 dakika önce de 2024 yılının son bebeğinin doğumunu gerçekleştirdik. Her iki bebek de sağlıkla dünyaya geldi. Ailelerine sağlıklı, uzun ömürler ve hayırlı evlatlar olmasını diliyoruz.” şeklinde konuştu.

Bitlis'te 2025'in ilk dakikalarında doğan bebeğe "Kayra" ismi verildi. Baba Mesut Gündüz (solda)...

Bitlis'te 2025'in ilk dakikalarında doğan bebeğe "Kayra" ismi verildi. Baba Mesut Gündüz (solda), yeni yılın ilk saniyelerinde erkek bebeğini kucağına almanın sevincini yaşadı. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Mediha Kübra Ceylan (sağda) ise 2025 yılının ilk bebeğinin doğumuna tanıklık etmenin heyecanını yaşadıklarını dile getirdi.

Bitlis'te 2025'in ilk dakikalarında doğan bebeğe "Kayra" ismi verildi. Baba Mesut Gündüz (solda)...

Bitlis'te 2025'in ilk dakikalarında doğan bebeğe "Kayra" ismi verildi. Baba Mesut Gündüz (solda), yeni yılın ilk saniyelerinde erkek bebeğini kucağına almanın sevincini yaşadı. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Mediha Kübra Ceylan (sağda) ise 2025 yılının ilk bebeğinin doğumuna tanıklık etmenin heyecanını yaşadıklarını dile getirdi.

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