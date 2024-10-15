Bitlis'te Yıldırım Düşmesi Sonucu 5 Yaralı

Bitlis'in Hizan İlçesinde Yıldırım Düşmesi Olumsuz Sonuçlandı

Bitlis'in Hizan ilçesinde, olumsuz hava koşullarının etkisini gösterdiği günlerde, elektrik trafosuna yıldırım isabet etmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Olayın Detayları

Yıldırım, Yukarıayvacık köyüne bağlı Yaylalı mezrasında bulunan elektrik trafosuna düşerken, bu sırada trafonun yakınında bulunan Bayram Erem (17), Fikri Arıcı (25), Abdulmenaf Önal (19), Yusuf Kara (14) ve Eyüp Zamur (17) yaralandı.

Yardım ve Müdahale Başlatıldı

Yaralıların durumunu öğrenen yakınları, durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Hizan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastane Süreci

Hizan Devlet Hastanesi'nde gerekli müdahalenin ardından yaralılar, sağlık durumu stabil hale gelir gelmez Bitlis Tatvan Devlet Hastanesine sevk edildi. Olayın ardından yetkililer, bölgedeki hava koşullarına ilişkin uyarılarda bulundu.