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Blinken: Gazze'deki Savaşın Sona Erme Zamanı Geldi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze'deki savaşın sona ermesi gerektiğini ve insani yardım için ara verilmesi gerektiğini belirtti.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 17:33
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 17:33
Blinken: Gazze'deki Savaşın Sona Erme Zamanı Geldi

ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan Gazze Açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'in Hamas yöneticilerini hedef alarak, 7 Ekim 2023'teki büyük saldırıları engellerken "kendisi için belirlediği hedeflere ulaştığını" ifade etti. Blinken, "Savaşı sona erdirme zamanı gelmiş olmalı," dedi.

Brüksel'deki Açıklamalar

Brüksel'de NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir görüşmenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nde tahliye emri verilen bölgelerden ayrılmak zorunda kalan insanların geri dönüşlerinin garanti altına alınması gerektiğini belirtti. Blinken, insani yardım girişinin artırılması amacıyla "daha uzun süreli çatışmalara insani ara verilmesine ihtiyaç olduğunu" vurguladı. Bu noktada yalnızca saatler değil, günler süren duraklamaların önemine dikkat çekti.

İnsani Yardımlar ve İhtiyaçlar

Bakan, Kerem Ebu Salim (Şalom) Kapısı'nda bekleyen 900 kamyon insani yardım malzemesi bulunduğunu ve İsrail'in bu yardımları güvenli bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırma sorumluluğu olduğuna dikkat çekti.

Gelecek İçin Planlar

Esirlerin serbest bırakılması ve ateşkes anlaşması üzerinde çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Blinken, çatışmalar sona erdikten sonra bir planın oluşturulmasının önemini vurguladı. "İsrail savaşı sona erdirmeye karar verirse ve esirleri kurtarmanın bir yolunu bulursak, Hamas'ın geri dönmemesi için net bir planımız olsun" diye ekledi. Bu planların ete kemiğe büründürülmesi için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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