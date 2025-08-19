DOLAR
BM: 2024'te 383 İnsani Yardım Çalışanı Öldürüldü — Rekor Artış

UNOCHA, 19 Ağustos açıklamasında 2024'te 383 insani yardım çalışanının öldüğünü, bunun yıllık kayıtların en yüksek seviyesi olduğunu ve ölümlerde %31 artış görüldüğünü bildirdi.

Yayın Tarihi: 19.08.2025 07:00
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 07:00
Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA), 19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü dolayısıyla yayımladığı yazılı açıklamada, 2024'te 383 insani yardım çalışanının öldüğünü ve bunun bir takvim yılında kaydedilen en yüksek sayı olduğunu bildirdi.

Veriler

Açıklamada, ölen insani yardım çalışanlarının çoğunun toplumlarına hizmet veren yerel personel olduğu; bu kişilerin görev başında veya evlerinde saldırıya uğradığı belirtildi. Geçen yıl 308 yardım çalışanı yaralandı, 125'i kaçırıldı ve 45'i gözaltına alındı.

Açıklamada ayrıca 2024'te insani yardım çalışanı ölümlerinde 2023'e kıyasla %31 oranında artış yaşandığı vurgulandı.

Coğrafi dağılım ve eğilimler

Bildiride, ölen bu kişilerden 181'inin Gazze'de60'ının Sudan'daki çatışmalar nedeniyle hayatını kaybettiği; yardım çalışanlarına yönelik şiddetin 2024 yılında 21 ülkede arttığına dikkat çekildi. Ayrıca açıklamada, 14 Ağustos itibarıyla 265 yardım çalışanının öldüğü bilgisi paylaşıldı.

Uluslararası tepki ve hesap verebilirlik çağrısı

Açıklama, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Mayıs 2024'te kabul ettiği 2730 sayılı kararı hatırlatarak, çatışma taraflarının ve üye ülkelerin insani yardım çalışanlarını koruma yükümlülüğünü teyit ettiğini ve ihlallerin bağımsız soruşturmalar yoluyla ele alınması çağrısını yeniledi. Buna rağmen hesap verebilirlik eksikliğinin yaygın olarak sürdüğü kaydedildi.

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher konuya ilişkin olarak şunları kaydetti: "Bu ölçekte, hiçbir hesap verme sorumluluğu olmadan gerçekleştirilen saldırılar, uluslararası eylemsizlik ve ilgisizliğin utanç verici bir göstergesidir. İnsani yardım topluluğu olarak, güç ve nüfuz sahibi olanların insanlık için harekete geçmesini, sivilleri ve yardım çalışanlarını korumasını ve faillerden hesap sormasını bir kez daha talep ediyoruz. Yardım çalışanlarına yönelik şiddet kaçınılmaz değil, son bulmalı."

Açıklamada, bu verilerin çatışma ve krizdeki tüm sivilleri korumak ve cezasızlığa son vermek için güçlü bir uyarı niteliği taşıdığı ve acil eylem çağrısının yinelendiği belirtildi.

