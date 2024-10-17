BM: Batı Şeria'da Artan İsrailli Şiddeti

Batı Şeria'da zeytin hasat döneminde İsrailli yerleşimcilerin şiddeti ciddi oranda arttı.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 22:31
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 22:31
BM: Batı Şeria'da Artan İsrailli Şiddeti

BM'den Batı Şeria Açıklaması

Birleşmiş Milletler (BM), işgal altındaki Batı Şeria'da zeytin hasat döneminde İsrailli yerleşimcilerin şiddetinin arttığını duyurdu.

Artan Şiddet Tehdidi

BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada, Batı Şeria'daki zeytin hasat döneminin halkın güvenliği ve geçim kaynakları açısından tehdit oluşturduğunu ifade etti.

Haq, “Ayın başından bu yana İsrailli yerleşimciler tarafından gerçekleştirilen 32 saldırı belgelendi. Bu saldırılarda zeytin hasadı yapan 39 Filistinli yaralandı ve yaklaşık 600 ağaç ve fidan tahrip edildi, kesildi veya çalındı.” şeklinde belirtti.

Gazze'deki Su Krizi

Bununla birlikte, Gazze'nin kuzeyinde su üretim ve atık toplama merkezlerinin kullanılamaz hale geldiği bilgisini veren Haq, Cibaliya ve Beyt Lahya'daki belediye kuyularından su üretiminin durduğunu kaydetti.

İnsani yardım kuruluşlarının günde sadece 638 metreküp su dağıtımı yapabildiğini belirten Haq, daha önce tüm Gazze'ye dağıtılan su miktarının günlük 380 bin metreküp olduğunu aktardı.

Ölümler ve Yaralanmalar

İsrail verilerine göre, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, yaklaşık 720 bin İsrailli’nin Filistin topraklarını gasbettiği tahmin ediliyor.

Ayrıca, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ve yerleşimcilerin saldırılarında 160'ı çocuk, toplam 744 Filistinli hayatını kaybetti.

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