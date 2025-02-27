BM'den Sudan İçin Kritik Uyarı: 600 Binden Fazla Kişi Açlık Sınırında

BM'den Sudan Açlık Krizi Uyarısı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Sudan'da 600 binden fazla kişinin açlık sınırında yaşadığını açıkladı. Türk, BM İnsan Hakları Konseyi'nin 58. Oturumu çerçevesinde düzenlenen interaktif diyalog toplantısında, Sudan'daki insani krize dair raporunu sundu.

Vahim Durum: İkmal İhtiyacı

Çatışmalar nedeniyle Sudan'da yaşanan durumun kritik olduğunu belirten Türk, ordunun ve Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) arasında ocak 2023'te başlayan çatışmaların sonuçlarının yıkıcı olduğunu ifade etti. "Halk çaresiz durumda ve onların acılarını hafifletmek için acilen harekete geçilmesi gerekmez," diyen Türk, 2023'te başlayan silahlı çatışmalar nedeniyle yıkıcı bir insan hakları krizi yaşandığını vurguladı.

Açlık Krizi ve Yardım Eksikliği

Türk, BM Dünya Gıda Programı'nın (WFP) nedeniyle hayat kurtarma operasyonlarını askıya almak zorunda kaldığı Kuzey Darfur'daki Zamzam Mülteci Kampı da dahil olmak üzere beş bölgenin açlık sınırında bulunduğunu aktardı. Önümüzdeki üç ay içerisinde beş bölge daha açlık tehdidi altında olabileceğini belirten Türk, 17 bölgenin de risk taşıdığını sözlerine ekledi.

Yerinden Edilmeler ve İnsani İhtiyaçlar

Sudan'da tahminen 8,8 milyon insan evlerinden zorla çıkartıldı, 3,5 milyon insan da başka ülkelere göç etti. Bu, dünya üzerinde en büyük yerinden edilme krizini oluşturuyor. Ülkede 30,4 milyon insan sağlık hizmetlerine, gıdaya ve diğer insani destek biçimlerine acil ihtiyaç duyuyor.

Uluslararası Toplumun Rolü

Türk, uluslararası insani ve insan hakları hukuku ihlallerinin ciddiyetine dikkat çekerek, tüm ihlallerin bağımsız olarak araştırılması gerektiğini ifade etti. Tarafların çatışmaları durdurmak için müzakerelere katılması gerektiğinin altını çizen Türk, uluslararası toplumu da barışa giden yolda koordineli diplomatik çabalar göstermeye davet etti.

Sudan'daki Şiddet ve Cezasızlık Dönemi

Sudan'daki savaş, 15 Nisan 2023'te başlamış olup 20 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine, 3,5 milyon insanın ülkeyi terk etmesine ve 9 milyondan fazla kişinin yerinden edilmesine neden olmuştur. 25 milyon insan ise acil insani yardıma muhtaç durumda.