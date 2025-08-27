DOLAR
BM: Gazze'de çocuklar üst üste üçüncü kez eğitimden mahrum kalacak

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, Gazze'de çocukların bu yıl da eğitimden mahrum kalacağını, okulların açılması ve eğitime erişimin sağlanması çağrısını yineledi.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 21:15
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 21:15
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, New York'taki BM Genel Merkezinde düzenlenen günlük basın toplantısında, İsrail'in işgali ve ablukası altındaki Gazze'de çocukların bu yıl, "üst üste üçüncü kez" eğitimden mahrum kalacaklarını açıkladı.

"Gazzeli çocuklar üst üste üçüncü kez bu fırsatı kaçıracak. Eğitim temel bir haktır ve hiçbir çocuk bu haktan mahrum bırakılmamalıdır." dedi.

Eğitime erişim çağrısı

Dujarric, Gazzeli çocukların eğitime erişiminin korunması gereğine dikkat çekerek, Gazze'de okulların açılmasının ve Filistinli çocukların eğitim hakkının "yeniden sağlanması" çağrısında bulundu.

Sözcü, bölgedeki mevcut krizin Gazze'deki yeni neslin tümünün geleceğini tehdit ettiği uyarısını yaptı.

Saldırılar ve insani yardımın durumu

Dujarric, Gazze şehri ve çevresinde İsrail ordusunun saldırılarının yoğunlaştığını, bunun "insanların yaralanmasına, ölümüne, yıkıma ve yerinden edilmelere" neden olmaya devam ettiğini belirtti.

Gazze'ye barınak malzemesi getirme girişimlerinin İsrail yetkilileri tarafından engellendiğini aktaran Dujarric, sivillerin zorla göç ettirildiği ve birçok çadır ile brandanın eskidiğini, bunların acilen yenilenmesi gerektiğini vurguladı.

Gazze'deki açlık ve kıtlığa çözüm amacıyla yapılan hava yardımlarına ilişkin değerlendirmesinde ise Dujarric, bu yardımların BM aracılığıyla çok daha sistemli ve risksiz şekilde yapılabileceğini söyledi: "İşe yarayan bir sistem var. Bu yılın başlarında gerçekleşen ateşkes sırasında da işe yaradı. Bunu kamuoyuyla paylaştık. Bırakın işimizi yapalım. Bizimle işbirliği yapan uluslararası STK'lar işimizi yapsın, böylece riskli ve maliyetli hava yoluyla yardımlara gerek kalmaz."

