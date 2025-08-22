BM: Gazze'deki Kıtlık İsrail'in Ablukasının Doğrudan Sonucu

BM doğrulaması ve insani sonuçlar

BM, Gazze'de ilan edilen kıtlığın, İsrail'in gıda ve temel ihtiyaç maddelerine uyguladığı ablukanın doğrudan bir sonucu olduğunu resmen doğruladı.

Kuruluşun tespiti, bölgedeki yardım malzemelerine erişimdeki kısıtlamaların insani krizi derinleştirdiğine işaret ediyor. Kıtlık, sağlık, beslenme ve temel yaşam ihtiyaçları üzerinde ciddi etkiler yaratıyor.

Bu doğrulama, uluslararası kamuoyunda artan endişeleri yeniden gündeme getirirken, insani yardımın güvenli ve sürekli biçimde ulaştırılmasının önemini öne çıkardı.