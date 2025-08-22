DOLAR
BM: Gazze'deki Kıtlık İsrail'in Ablukasının Doğrudan Sonucu

BM, Gazze'de ilan edilen kıtlığın, İsrail'in gıda ve temel ihtiyaç maddelerine uyguladığı ablukanın doğrudan bir sonucu olduğunu doğruladı.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 15:39
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 15:39
BM doğrulaması ve insani sonuçlar

BM, Gazze'de ilan edilen kıtlığın, İsrail'in gıda ve temel ihtiyaç maddelerine uyguladığı ablukanın doğrudan bir sonucu olduğunu resmen doğruladı.

Kuruluşun tespiti, bölgedeki yardım malzemelerine erişimdeki kısıtlamaların insani krizi derinleştirdiğine işaret ediyor. Kıtlık, sağlık, beslenme ve temel yaşam ihtiyaçları üzerinde ciddi etkiler yaratıyor.

Bu doğrulama, uluslararası kamuoyunda artan endişeleri yeniden gündeme getirirken, insani yardımın güvenli ve sürekli biçimde ulaştırılmasının önemini öne çıkardı.

