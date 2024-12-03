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BM: Gazze Dünyada En Fazla Ampute Çocuğa Sahip Bölge

BM, Gazze'nin dünya genelinde kişi başına en yüksek ampute çocuk sayısına sahip olduğunu duyurdu.

Yayın Tarihi: 03.12.2024 13:25
Güncelleme Tarihi: 03.12.2024 13:25
BM: Gazze Dünyada En Fazla Ampute Çocuğa Sahip Bölge

BM’den Korkutucu Açıklama: Gazze’de Ampute Çocuk Sayısı Artıyor

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail saldırıları altında ezilen Gazze’de, kişi başına en fazla ampute edilen çocuk sayısının bulunduğunu açıkladı.

Lazzarini, sosyal medya hesabından Gazze’deki yıkımın Filistinli çocuklar üzerindeki etkilerine dair önemli tespitlerde bulundu. İnsani yardımların engellenmesinin Gazze'deki çocuklar üzerinde yarattığı olumsuz etkileri vurgulayan Lazzarini, saldırılar öncesinde yapılan bir ankete atıfta bulunarak, her beş aileden birinin en az bir engelli birey barındırdığını ve bu ailelerin neredeyse yarısında engelli bir çocuğun bulunduğunu belirtti.

Engellilik Salgını ve Travmatik Yaralanmalar

Lazzarini, Gazze’de yaşanan durumun 'engellilik salgını' olarak adlandırılabileceğini ifade etti. Özellikle saldırılar sırasında özel bakıma ihtiyaç duyan bireylerin sessizce acı çektiğine dikkat çekerek, bu durumun nadiren gündeme getirildiğine vurgu yaptı. Saldırıların yanı sıra rehavilitasyon hizmetlerinin yetersizliği, 'travmatik yaralanmalar salgını'na yol açtığını dile getirdi.

“Gazze’nin, dünyada kişi başına en fazla ampute çocuk sayısına sahip olduğunu” belirten Lazzarini, bu çocukların birçoğunun anestezi olmadan ameliyat edildiğini ve uzuvlarını kaybettiğini duyurdu. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, saldırılar sonucu yaralanan dört kişiden birinin hayatını değiştirecek yaralanmalarla karşı karşıya olduğuna ve uzun süreli bakıma ihtiyaç duyduğuna dikkati çekti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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