BM: Gazze'ye yapılan yardımların yarısı İsrail engeline takıldı

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu Filistinli Mülteciler Ajansı'nın (UNRWA) Gazze'nin kuzey bölgelerine yardım göndermek için yaptığı başvuruların yarısı, İsrail tarafından bu yıl reddedildiği açıklandı.

BM: Gazze'ye yapılan yardımların yarısı İsrail engeline takıldı
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Lazzarini, UNRWA Genel Komiseri, X sosyal medya platformunda Gazze'nin kuzeyindeki gıda krizini duyurdu. Lazzarini, Gazze Vadisi'ne son gıda yardımının 23 Ocak'ta ulaştığını belirtti. Lazzarini, "Bu yıl başından itibaren Gazze'nin kuzeyine yardım misyonu taleplerimizin yarısı reddedildi." dedi.

Lazzarini, BM'nin Gazze'nin kuzeyinde ciddi bir gıda sıkıntısı ve açlık olduğunu vurguladı. Gazze'nin kuzeyindeki en az 300 bin insanın yaşamı UNRWA'nın yardımlarına bağlıydı. Lazzarini, "Erişimin engellenmesi, hayat kurtaran insani yardımın engellenmesine neden olur. Gerekli siyasi irade ile bu durum kolaylıkla tersine çevrilebilir." diye konuştu.

Gazze Şeridi, İsrail'in sert saldırıları nedeniyle 2,2 milyon insanın açlık riskiyle karşı karşıya kaldığı BM tarafından uyarılmıştı. BM'nin raporuna göre, Gazze'deki 378 bin kişi IPC ölçeğinde "felaket" seviyesinde, 939 bin kişi ise "acil durum" seviyesinde gıda güvenliği sorunu yaşıyor. Gazze'nin kuzeyindeki Filistinliler ise un kalmadığı için hayvan yemi öğütüp ekmek yapmaya başladıkları belirtiliyor.

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