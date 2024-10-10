BM Genel Kurul Başkanı Yang, UNIFIL'e Yapılan Saldırıyı Kınadı

BM Genel Kurul Başkanı Yang'dan Kınama

Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurul Başkanı Philemon Yang, İsrail'in BM Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) gözlem kulesine yönelik gerçekleştirdiği saldırıyı sert bir dille kınadı.

Saldırının Ardından Gelen Tepkiler

BM Genel Kurul Sözcüsü Sharon Birch, düzenlediği basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yang'ın, UNIFIL'in barış ve güvenliği sağlama konusundaki önemli rolünü vurgulayarak, saldırının kabul edilemez olduğunu belirtti.

Birch, "Genel Kurul Başkanı, UNIFIL personeline yönelik bu saldırıyı kınıyor ve tüm taraflara uluslararası hukuk uyarınca yükümlülüklerini yerine getirmeleri için çağrıda bulunuyor," şeklinde konuştu.

UNIFIL'in Açıklaması

UNIFIL, İsrail ordusunun gözlem kulesine yönelik saldırısı sonucunda 2 barış gücü askerinin hafif yaralandığını açıkladı. Açıklamada, Lübnan-İsrail sınırındaki Mavi Hat'ta yaşanan gerilime dikkat çekildi.

Ayrıca, İsrail ordusunun Ras Nakura ve civar bölgelerde karadan gerçekleştirdiği saldırılar sonucu Hizbullah militanlarıyla çatışmalara girdiği belirtildi.