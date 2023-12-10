BM Genel Sekreteri Guterres: "Bunun sonuçları çok yıkıcı olur"

BM Genel Sekreteri Guterres, Gazze'deki devam eden çatışmalara vurgu yaparak, "Gazze'deki ateşkesin uygulanamaması, BM Güvenlik Konseyi'nin otoritesini ve güvenilirliğini olumsuz etkiledi" dedi.

BM Genel Sekreteri Guterres: "Bunun sonuçları çok yıkıcı olur"
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Yunanistan dönüşünde gazetecilere soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres'in Gazze için Güvenlik Konseyi'ni göreve çağırarak "Küresel sistemin alarm düğmesine bastığını" ifade etmişti.

Guterres, aynı zamanda insani yardım sisteminin çökme riskinin yüksek olduğu uyarısında bulunarak, "Bunun sonuçları çok yıkıcı olur" dedi. Bu durumun uluslararası barış ve güvenliğe yönelik riski artırdığını belirten Guterres, etkilerinin şu anda işgal altındaki Batı Şeria, Lübnan, Suriye, Irak ve Yemen'de görüldüğüne dikkat çekti. BM Genel Sekreteri, "Gazze'de ateşkes kararının uygulanamaması, BM Güvenlik Konseyi'nin otoritesini ve güvenirliğini zayıflattı" şeklinde konuştu.

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