BM Güvenlik Konseyi, İran'a 'snapback' yaptırımların geri gelmesine kapı açtı

BMGK, Güney Kore'nin 'snapback' önleyici tasarısını reddetti; oylama 9 hayır, 4 evet, 2 çekimser. 28 Eylül gece yarısında yaptırımlar otomatik olarak devreye girebilir.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 20:35
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 20:35
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), İran'a yönelik "snapback" yaptırımların geri getirilmesini engellemeyi amaçlayan bir tasarıyı reddetti. Karar, yaptırımların yeniden yürürlüğe girmesinin önünü açtı.

Oylama sonucu ve tasarının kaderi

Konseyde yapılan oylamada Rusya, Çin, Pakistan ve Cezayir tasarı lehinde oy kullanırken; İngiltere, Fransa, Danimarka, Slovenya, Sierra Leone, Panama, ABD, Yunanistan ve Somali tasarının reddi yönünde oy verdi. Guyana ve Güney Kore ise çekimser kaldı. Güney Kore tarafından sunulan ve İran'a yönelik yaptırımların hafifletilmesini sürdürmeyi amaçlayan tasarı, kabul edilmesi için gereken 9 oya ulaşamadığı için reddedildi.

Snapback mekanizmasının işleyişi ve sonuçları

Bu gelişme, BMGK'nin 2231 sayılı kararı uyarınca İran'a yönelik "snapback" yaptırımlarının yeniden yürürlüğe girmesinin önünü açtı. İngiltere, Fransa ve Almanya, ABD'nin 2018'deki tek taraflı çekilmesinin ardından uygulanmayan 2015 nükleer anlaşmasında yer alan ve İran'ın anlaşmayı ihlal ettiği gerekçesiyle BM yaptırımlarını yeniden getirme imkanı sağlayan "snapback" mekanizmasını 28 Ağustos tarihinde işletme kararı almıştı.

Tartışmalar ve tarafların açıklamaları

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Avrupalı tarafların mekanizmayı harekete geçirebilecek hukuki dayanağa sahip olmadığını, bunun "anlaşmanın temellerini ihlal ettikleri" ve "anlaşmadaki katılımcı rollerini kaybettikleri" gerekçesiyle geçersiz olduğunu belirtti. Nükleer anlaşmanın taraflarından Rusya ve Çin de BMGK'ye ortak gönderdikleri mektupta Avrupalı ülkelerin adımını "hukuken geçersiz" ve "mantıksız" olarak nitelendirdi.

Süreçte sonraki kritik tarih

Snapback süreci, yeni bir anlaşma olmaz ya da son tarih uzatılmazsa 28 Eylül gece yarısı sona erecek ve İran'a BM yaptırımları otomatik olarak yeniden yürürlüğe girecek.

Not: Haberde yer alan özel isimler, tarihler ve oylama verileri korunmuştur.

