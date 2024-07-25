BM Komiseri Volker Türk'ten Bangladeş Protestolarına İlişkin Sert Açıklama

Protestolara Yönelik Baskılar Kınandı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Bangladeş hükümetinin kamuda kontenjan kararı sonrasında çıkan protestolara uyguladığı baskılara karşı sert bir açıklama yaptı.

Kamuda Kontenjan Kararı ve Protestolar

Bangladeş'te, 1971 yılındaki Bağımsızlık Savaşı'na katılanların ailelerine yönelik kamuda kontenjan ayrılması kararı sonrasında halk, 16 Temmuz'da protestolar düzenlemeye başladı. Bu protestolar, Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Vecid liderliğindeki Avami Birliği Partisi ve onun öğrenci kanadı olan Bangladeş Öğrenciler Birliği üyelerinin yanı sıra polis müdahaleleri ile daha da şiddetlendi.

Türk'ten Hükümet ve Kolluk Kuvvetlerine Çağrı

Yüksek Komiser Türk, protestoculara yönelik baskıları şiddetle kınayarak, hükümeti ve güvenlik güçlerini insan haklarına uyma konusunda uyardı. Türk, hükümetle bağlantısı olduğu bilinen grupların çok sayıda kişiye şiddet uyguladığını belirtirken, “İnsan hakları ihlallerinin tarafsız ve şeffaf bir şekilde soruşturulması gerekiyor,” dedi.

İnternet Erişimi ve Güvence Talepleri

Bangladeş hükümetinin internet erişimini kapatma kararını da eleştiren Türk, “İnternetin uzun süredir kapatılması uluslararası hukuka aykırıdır,” ifadesini kullandı. Ayrıca, Türk, protestoculara karşı misilleme yapılmayacağına dair güvence verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Yasal Düzenlemeler ve Sokağa Çıkma Yasağı

Bangladeş Yüksek Mahkemesi, 21 Temmuz'da yapılan bir düzenleme ile Bağımsızlık Savaşı'na katılanların ailelerine yönelik kontenjanın oranını %30'dan %5'e indirdi. Bu kararın ardından, Adalet Bakanı Enesul Hak, gerginliğin azalması ile sokağa çıkma yasağının kaldırılacağını duyurdu. Ancak, protestolar sırasında 201 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.