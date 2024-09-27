BM, Lübnan'daki Gerginliklerin Felaket Niteliğinde Olduğunu Belirtti

BM'den Lübnan Açıklaması

Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan İnsani Yardım Koordinatörü Imran Riza, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının neden olduğu artan gerginliklerin felaket niteliğinde olduğunu ifade etti.

Uzun Süren Korku

Riza, Cenevre Ofisi'ndeki basın toplantısında yaptığı açıklamada, 23 Eylül'den bu yana süren saldırıların, Lübnan'ın güneyinde yaşayan halkın bir yıl boyunca korku içinde yaşamasına sebep olduğunu vurguladı.

Durumun Ciddiyeti

Riza, Lübnan'daki insanların, Gazze'deki duruma benzer bir yaşantının eşiğinde oldukları endişesini taşıdığını belirterek, "Ülkede birkaç gün içinde yüz binlerce kişi kendilerini korkunç bir gelecekle karşı karşıya hissediyor," dedi.

Ölümler ve Yaralanmalar

Özellikle son dönemdeki saldırılarda en az 700 kişinin hayatını kaybettiğini kaydeden Riza, birçok insanın bunun sadece başlangıç olduğu konusunda endişe taşıdığını söyledi.

İnsanî Müdahale Gereksinimi

Riza, bölgedeki trajedinin hafifletilmesi için derhal bir ateşkes sağlanması gerektiğini belirterek, çatışmalar sona erse bile yeniden yapılanma ve temel hizmetlerin sağlanması için büyük bir insani müdahale gerektiğine dikkat çekti.

İsrail Saldırıları ve Yerinden Olmalar

İsrail ordusunun, Hizbullah ile olan çatışmalar sürerken, 23 Eylül'den bu yana Lübnan'ın güneyindeki şehirlerle Bekaa ve Baalbek bölgesine yüzlerce hava saldırısı düzenlediği bildirildi. Bu saldırılarda 748 kişi hayatını kaybetti ve yaklaşık 150 bin kişi yerinden oldu. Yaşanan durum, birçok kişinin Beyrut ve kuzeye göç etmesine neden olurken, Suriye'ye yönelen göç dalgası da dikkat çekiyor.

BM ve ilgili kuruluşlar, Lübnan hükümetiyle birlikte müdahale çabalarını desteklemeye devam ediyor.