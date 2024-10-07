BM Raportörleri Gazze'deki İsrail Saldırıları İçin Hesap Sorulması Çağrısı Yaptı

BM Raportörlerinden Hesap Sorulması Çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) raportörleri, İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana sürdürdüğü Gazze saldırılarına ilişkin kaygılarını dile getirerek "hesap sorulması" çağrısında bulundu.

Yazılı Açıklama ve Acı Raporlar

Raportörler, Gazze’ye yönelik başlattığı saldırıların birinci yılı dolayısıyla yayımladıkları yazılı açıklamada, "Bir yıldır yaşanan kayıplar, acı ve uluslararası hukukun açıkça ihlalinin ardından şiddetin sona ermesi ve hesap sorulması adına acil' çağrıda bulunduk" ifadesini kullandılar.

Artan İnsani Kriz

Açıklamada, artan şiddetin yıkıcı insani krizlere yol açtığına dikkat çekilerek, yaptıkları değerlendirmede, Gazze'de İsrail saldırıları sonucunda 42 binden fazla Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 17 bini çocuk olmak üzere 97 binden fazla kişi yaralandığı belirtildi.

İnsani Yardım Çalışanlarına Yönelik Saldırılar

Ayrıca, Gazze'de 986 sağlık çalışanı, 225 BM Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) personeli ile 126 gazetecinin öldürüldüğü vurgulandı. "İsrail, hastaneleri, okulları ve mülteci kamplarını tahrip etti ve Gazze'de güvenli bir alan bırakmadı" denildi.

Uluslararası Hukukun İhlali

BM raportörleri, özellikle cinayet, sivilleri hedef alma, orantısız ve ayrım gözetmeyen saldırılar gibi savaş suçlarının işlendiğine dikkat çekerek, bu eylemlerin insanlığa karşı suçlar teşkil edebileceğini ifade etti. Ayrıca, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD), Filistinlilerin soykırımdan korunma hakkındaki uyarısını hatırlattı.

Bölgesel Gerilimler

İsrail saldırılarının bölgedeki diğer ülkelere de yayıldığını belirten raportörler, özellikle Lübnan'da 2 bini aşkın kişinin öldüğü çatışmalardaki artan gerilimden duyulan endişeyi dile getirdi.

Uluslararası Hukuka Saygı ve İnsani Yardım Çağrısı

Bugüne kadar yaşanan durumun, uluslararası hukuku ve BM Şartı'nı ihlal ettiğini ifade eden raportörler, tüm taraflara saldırıları durdurup sivilleri korumaları çağrısında bulundu. Ayrıca, Gazze'deki insani yardımlar için gelişmenin kesintisiz erişime ihtiyacı olduğu vurgulandı.