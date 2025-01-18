BM Raportörleri: Gazze İçin Tek Çare Sürdürülebilir Ateşkes

BM Raportörleri'nden Gazze Açıklaması

Birleşmiş Milletler (BM) raportörleri, harap olmuş Gazze Şeridi'nde yaşanan büyük acıların ve can kayıplarının sona ermesi için sadece sürdürülebilir bir ateşkesin gerekli olduğunu duyurdu. Yapılan yazılı açıklamada, bu ateşkesin sadece Gazze için değil, aynı zamanda işgal altındaki Filistin toprakları ve İsrail'deki acılar için de elzem olduğu vurgulandı.

Ateşkes ve Adalet Çağrısı

Açıklamada, “Tüm tarafları ateşkesi kabul etmeye, adaleti, insani yardımı ve Filistinlilerin kendi kaderini tayin hakkını sağlamaya çağırıyoruz.” ifadeleri yer aldı. Bu açıklamanın, Gazze'de 15 ay süren büyük acıların ardından geldiği hatırlatıldı.

İsrail'in Bombardımanı Üzücü

Anlaşmanın duyurulmasından kısa bir süre sonra, İsrail'in Gazze'yi ayrım gözetmeksizin bombalamaya devam etmesi ve ateşkes beklentilerine rağmen sivil kayıpların yaşanması, BM raportörlerini üzdü. Açıklamada, Gazze'deki İsrailli esirler ve Israel hapishanelerinde keyfi olarak gözaltına alınan ve işkence gören binlerce Filistinli için evlerine dönüş zamanının geldiği vurgulandı.

Yerli İnsanların Dönüşü Gerekiyor

Ayrıca, Gazze'de yerinden edilmiş yaklaşık 2 milyon kişinin evlerine dönmelerine izin verilmesi gerektiği belirtildi. Açıklamada, daha fazla yerinden edilme korkusunun yaşanmaması gerektiği de ifade edildi.