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BM Raportörleri'nden İsrail'e Çağrı: Zeytin Hasadı Tehdidine Son Verin

BM raportörleri, İsrail'in Filistinli çiftçilere yönelik yerleşimci saldırılarını durdurmasını talep etti.

Yayın Tarihi: 16.10.2024 16:39
Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 16:39
BM Raportörleri'nden İsrail'e Çağrı: Zeytin Hasadı Tehdidine Son Verin

BM Raportörleri'nden Kritik Açıklama

Birleşmiş Milletler (BM) raportörleri, işgal altındaki Batı Şeria'daki Filistin topraklarını gasbetmeye devam eden İsrail'in, Filistinli çiftçiler üzerinde yoğunlaşan saldırılarına karşı acil bir çağrıda bulundu.

Filistinli Çiftçiler Zorlu Bir Sezonla Karşılaşıyor

BM raportörleri, Batı Şeria'da bu yılki zeytin hasadı sezonunun, geçmişteki en tehlikeli dönemlerden biri olduğuna dikkat çekti. Açıklamada, "İsrail, Filistinli çiftçilere yönelik zeytin hasadını tehdit eden yerleşimci saldırılarını durdurmalıdır," ifadelerine yer verildi.

Gıda Egemenliği ve İnsan Hakları İhlalleri

Açıklamada, Filistinli çiftçilerin sindirilmesinin ve topraklarına erişimlerinin kısıtlanmasının, ailelerin gıda egemenliğini tehdit ettiği vurgulandı. Bu durumun, Filistinlilerin kendi kaderini tayin hakkına yönelik bir saldırı olduğu ifade edildi.

Zeytin Hasadı ve Kültürel Bağlar

Zeytin hasadının Filistin yaşamı ve kültürü için ne denli önemli olduğu ise şu şekilde belirtildi: "Filistin halkı, yüzlerce yıl yaşayabilen zeytin ağaçlarıyla tarihi bir bağ kurmuştur. Zeytin hasadını kısıtlamak ve meyve bahçelerini yok etmek, İsrail'in yasadışı yerleşimlerini genişletme çabasıdır."

Uluslararası Yükümlülükler

Ayrıca, açıklamada, İsrail'in işgal altında olan Filistin topraklarını terk etmeye ve tüm yeni yerleşim faaliyetlerini durdurmaya dair uluslararası yasal yükümlülükleri olduğu hatırlatıldı.

BM Özel Raportörleri Kimdir?

BM özel raportörleri, "İnsan Hakları Konseyi'nin özel mekanizmaları" çerçevesinde bağımsız bilgi toplama ve izleme işleri yaparak, ülkelerdeki insan hakları ihlallerine dikkat çekmektedir. Bu mekanizmalar, gönüllülük esasına dayalı olarak bağımsız uzmanlar tarafından yürütülmektedir.

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