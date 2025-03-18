BM Raportörü Albanese: "İsrail'in Gazze'ye Saldırısı Soykırımın Hızlanmasıdır"

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail’in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını eleştirerek, "Dünya, yine İsrail bombalarıyla Gazze'nin dört bir yanında katledilen çocukların yürek burkan görüntülerine uyandı" dedi.

Albanese, özellikle küresel liderlerin eylemsizliğine dikkat çekerek, "Küresel liderlerin sadece hiçbir şey yapmamasına tanıklık edemeyiz. (İsrail'in Gazze'ye saldırısı) Bu, İsrail'in Filistin halkına karşı işlediği soykırımın hızlanmasıdır" ifadelerini kullandı.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında, çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere en az 400 kişi hayatını kaybetti, 500’ün üzerinde Filistinli yaralandı. Albanese, bunun yanı sıra ülkelerin saldırıları durdurma konusunda daha büyük bir yükümlülüğe sahip olduğunu vurguladı.

19 Ocak’ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından İsrail ordusu, Gazze’ye yönelik saldırılarına yeniden başladı. İsrail Başbakanlık Ofisi, saldırıların Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz’ın talimatlarıyla başlatıldığını açıkladı.

Ateşkesi ihlal eden İsrail, Hamas’a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu. Hamas ise, İsrail'in ateşkese uymadığını ve sorumluluklarını yerine getirmediğini belirtti.

Gazze Şeridi’ndeki İsrailli esirlerin aileleri, Netanyahu hükümetini "esirlerden vazgeçmekle" suçlayarak, hükümetin savaşın yeniden başlamasını esirlerin geri getirilmesi amacıyla meşrulaştırmasının “tam bir aldatmaca olduğunu” ifade etti.

İsrail'deki muhalefet partileri, Başbakan Netanyahu’nun istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü’nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde saldırıların yeniden başladığına dikkat çekti.