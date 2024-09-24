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BM Raportörü Mofokeng'den Gazze İçin Soykırım Çağrısı

Mofokeng, Gazze'deki sağlık çalışanlarının korunmasını ve soykırımın sonlandırılmasını talep etti.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 19:09
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 19:09
BM Raportörü Mofokeng'den Gazze İçin Soykırım Çağrısı

BM Raportörü Mofokeng'den Uyarılar

Birleşmiş Milletler (BM) Sağlık Hakkı Özel Raportörü Tlaleng Mofokeng, Gazze'deki bir doktorun İsrail hapishanesinde gözaltında hayatını kaybetmesini şiddetle kınadı.

Üçüncü Doktorun Kaybı

Mofokeng, gözaltında ölümünün doğrulandığı Ziad Eldalou isimli doktorun, üçüncü Sağlık çalışanı olduğunu ifade ederek, "Gazze'deki soykırımın bir an önce sonlandırılması" gerektiğini belirtti.

Sağlık Hakkı ve Güvenlik

İşgal altındaki Filistin topraklarındaki sağlık çalışanlarının korunmasına yönelik çağrıda bulunan Mofokeng, "Soykırımın yıl dönümünde, İsrail'in Gazze ve işgal altındaki topraklarda sağlık hakkını hiçe saymasına tanık olmaktan derin bir üzüntü duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Ateşkes ve Koruma Talepleri

Mofokeng, Gazze ve Batı Şeria'da, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana 885 sağlık çalışanının yaşamını yitirdiğine ve Dünya Sağlık Örgütünün bu dönemde sağlık hizmetlerine yönelik 1043 saldırı kaydettiğine dikkat çekti.

İsrail'in toplamda 128 sağlık çalışanını gözaltında tuttuğunu vurgulayan Mofokeng, bu keyfi gözaltıların Filistin sağlık sisteminin işleyişini neredeyse durma noktasına getirdiğini bildirdi. Dolayısıyla, derhal bir ateşkes ve işgalin sonlandırılması gerektiğinin altını çizdi.

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