BM Sözcüsü Al-Kheetan: Küresel Sumud Filosu'na İHA Saldırısı 'İnanılır Gibi Değil'

BM Sözcüsü Thameen Al-Kheetan, Gazze'ye yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na yönelik İHA saldırısını kınayarak bağımsız soruşturma çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 15:45
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 15:45
BM Sözcüsü Al-Kheetan: Küresel Sumud Filosu'na İHA Saldırısı 'İnanılır Gibi Değil'

BM Sözcüsü Al-Kheetan: Küresel Sumud Filosu'na İHA saldırısı inanılır gibi değil

BM'den bağımsız soruşturma talebi

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Thameen Al-Kheetan, İsrail saldırıları altındaki Gazze'ye insani yardım götürmek üzere yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırının "inanılır gibi olmadığını" vurguladı.

Sözcü Al-Kheetan, filoya ilişkin açıklamasında saldırının Yunanistan'ın arama-kurtarma (SAR) sorumluluk sahasında insansız hava araçlarıyla (İHA) gerçekleştirildiğini belirtti.

"Gazze'de açlık ve kıtlık çeken 100 binlerce kişiye yardım ulaştırmaya ve onları desteklemeye çalışanlara yönelik saldırı ve tehditler inanılır gibi değil." dedi ve sözlerine şu çağrıyı ekledi: "Gazze'ye giden Küresel Sumud Filosu'na yönelik insansız hava araçları ve diğer araçlarla düzenlenen saldırı ve tacizler hakkında bağımsız, tarafsız ve kapsamlı bir soruşturma başlatılmalı."

Al-Kheetan, bu tür saldırıların derhal durdurulması gerektiğini; ihlallerden sorumlu olanların hesap vermesi gerektiğini kaydetti. Ayrıca, İsrail'in işgalci güç olarak elindeki tüm imkanlarla Gazze halkına gıda ve tıbbi malzeme sağlaması veya tarafsız insani yardım programlarının engelsiz şekilde kabulünü ve kolaylaştırılmasını sağlaması gerektiğine dikkat çekti.

Volker Türk'ün çağrısı

Al-Kheetan, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk'ün İsrail'e, Gazze'ye uyguladığı ablukayı acilen kaldırma ve mümkün olan her yolla hayat kurtarıcı malzemelerin girişine izin verme çağrısını ilettiğini aktardı.

Hatırlatmak gerekirse, Yunanistan'dan Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na, Yunanistan'ın SAR sorumluluk sahasında İHA'larla saldırı düzenlenmişti.

