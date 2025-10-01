BMGK Onayladı: Haiti'de MSS 'Çete Bastırma Gücü'ne Dönüştü

BMGK, Haiti'deki MSS misyonunun 12 ay için 'Çete Bastırma Gücü'ne dönüştürülmesini 12 lehte oyla onayladı; Rusya, Çin ve Pakistan çekimser.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 00:08
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 00:08
BMGK Onayladı: Haiti'de MSS 'Çete Bastırma Gücü'ne Dönüştü

BMGK, Haiti'deki MSS misyonunu 'Çete Bastırma Gücü'ne dönüştürmeyi onayladı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Haiti'deki Çokuluslu Güvenlik Destek (MSS) misyonunun 12 ay süreyle Çete Bastırma Gücü (GSF) adlı yapıya dönüştürülmesini yetkilendiren karar tasarısını onayladı.

Oylama ve sunum

Panama ve ABD tarafından sunulan tasarı, BMGK'da 12 lehte oyla itirazsız kabul edildi. Oylamada Rusya, Çin ve Pakistan çekimser kaldı.

Kararın kapsamı

Karar, BM üye devletlerine, Haiti'deki MSS misyonunu 12 aylık bir başlangıç dönemi için bir GSF'ye dönüştürme yetkisi veriyor. Metinde ayrıca BM Genel Sekreteri'nden Haiti’de BM Destek Ofisi (UNSOH) kurulması istendi.

Misyonun geçmişi ve takvim

Ülkeyi istikrara kavuşturma çabalarını desteklemek amacıyla kurulan MSS misyonu, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in çağrısı üzerine 2023 yılında oluşturulmuştu. Kenya liderliğindeki misyon, Haiti'nin güvenliğini desteklemek ve Haiti Ulusal Polisi'ne yardımcı olmak amacıyla 25 Haziran 2024'te faaliyetlerine başlamıştı.

MSS’nin görev süresi yarın sona eriyor.

İLGİLİ HABERLER

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

Halkbank'tan Promosyonda Rekor: Isparta Sağlıkçılara 95.500 TL

Işıkhan’dan Müjde: Engelli ve Eski Hükümlülere Milyonluk Hibe Başladı

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Rami Kütüphanesi'nde 'Ben Okuyorum İstanbul Okuyor' Etkinliği
2
1 Ekim 2025 Gündem Özeti: TBMM Açılışı ve Günün Öne Çıkanları
3
Mustafa: 'Hükümet Gazze'nin Tüm Sorumluluğunu Üstlenmeye Hazır'
4
Gaziantep'te bıçaklı kavga: 20 yaşındaki Sedat P. hayatını kaybetti
5
BMGK Onayladı: Haiti'de MSS 'Çete Bastırma Gücü'ne Dönüştü
6
Papa 14. Leo: Trump'ın Gazze Planında Hamas'ın Sürede Kabul Etmesini Umuyorum
7
KPSS'siz Kamu İstihdamı: 100 Binden Fazla Yeni İş İmkanı

TOKİ'den Yılın Fırsatı: 509 Konut ve İşyeri İçin İzmir ve İstanbul Öne Çıkıyor

Kahramanmaraş'ta TOKİ'den Dev İhale: Arsa Satışı Karşılığı Projesi

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin

Adalet Bakanlığı'na 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı — Erdoğan Açıkladı, Sınav Beklentisi 2025

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam

Işıkhan’dan Müjde: Engelli ve Eski Hükümlülere Milyonluk Hibe Başladı

Halkbank'tan Promosyonda Rekor: Isparta Sağlıkçılara 95.500 TL

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

Sağlık Bakanlığı'ndan 18 Bin Personel İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

DenizBank'tan Memurlara Özel Kredi: %1.99 Faiz, 1,5 Milyon TL'ye Kadar