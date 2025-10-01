BMGK Onayladı: Haiti'de MSS 'Çete Bastırma Gücü'ne Dönüştü

BMGK, Haiti'deki MSS misyonunu 'Çete Bastırma Gücü'ne dönüştürmeyi onayladı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Haiti'deki Çokuluslu Güvenlik Destek (MSS) misyonunun 12 ay süreyle Çete Bastırma Gücü (GSF) adlı yapıya dönüştürülmesini yetkilendiren karar tasarısını onayladı.

Oylama ve sunum

Panama ve ABD tarafından sunulan tasarı, BMGK'da 12 lehte oyla itirazsız kabul edildi. Oylamada Rusya, Çin ve Pakistan çekimser kaldı.

Kararın kapsamı

Karar, BM üye devletlerine, Haiti'deki MSS misyonunu 12 aylık bir başlangıç dönemi için bir GSF'ye dönüştürme yetkisi veriyor. Metinde ayrıca BM Genel Sekreteri'nden Haiti’de BM Destek Ofisi (UNSOH) kurulması istendi.

Misyonun geçmişi ve takvim

Ülkeyi istikrara kavuşturma çabalarını desteklemek amacıyla kurulan MSS misyonu, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in çağrısı üzerine 2023 yılında oluşturulmuştu. Kenya liderliğindeki misyon, Haiti'nin güvenliğini desteklemek ve Haiti Ulusal Polisi'ne yardımcı olmak amacıyla 25 Haziran 2024'te faaliyetlerine başlamıştı.

MSS’nin görev süresi yarın sona eriyor.