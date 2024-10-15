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BMGK Üyeleri UNIFIL Personeline Saygı Çağrısında Bulundu

BMGK, UNIFIL'e yönelik saldırılardan endişe duyduğunu belirtti ve tüm taraflara saygı gösterilmesini talep etti.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 00:42
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 00:42
BMGK Üyeleri UNIFIL Personeline Saygı Çağrısında Bulundu

BMGK'dan UNIFIL'e Destek ve Saygı Çağrısı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyeleri, BM Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) personeline ve tesislerine saygı duyulmasını talep ederek, son dönemde yaşanan saldırılara ilişkin derin endişelerini dile getirdi.

Pascale Baeriswyl'den Açıklama

BMGK dönem başkanı ve İsviçre'nin BM Daimi Temsilcisi Pascale Baeriswyl, gerçekleşen kapalı oturumun ardından basına yaptığı açıklamada, Mavi Hat bölgesinde gerginliğin arttığına dikkat çekti.

Baeriswyl, UNIFIL tesislerine son günlerde yapılan saldırılar nedeniyle üzgün olduklarını belirterek, "Bazı barış gücü askerlerinin yaralandığını anımsatarak, BMGK üyeleri, UNIFIL personeline saygı duyulmasını talep ediyor. BM barış güçleri ve tesislerinin hiçbir zaman hedef alınmaması gerektiğinin altını çiziyor," dedi.

Sivil Kaybı ve Yerinden Edilmeyenler için Endişe

BMGK üyelerinin ayrıca sivil yaralanmalar ve yıkımlarla ilgili endişelerini ifade ettiğini kaydeden Baeriswyl, tüm taraflara uluslararası insancıl hukuka uyma çağrısında bulundu. 1701 sayılı karara saygı gösterilmesi gerektiğinin altını çizdi.

İsrail'in UNIFIL'i Hedef Alması

UNIFIL, 10 Ekim tarihinde, İsrail ordusunun bir gözlem kulesine saldırısı sonucu iki barış gücü askerinin yaralandığını açıklamıştı. Ayrıca, 13 Ekim'de Lübnan'ın güneyindeki UNIFIL tesislerine düzenlenen baskında, tesisin kapılarının tanklarla tahrip edildiği bildirilmişti.

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