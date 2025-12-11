DOLAR
Böbrek Taşı Tedavisinde Kişiye Özel Yaklaşım: Op. Dr. Osman Metin Uyarıyor

Op. Dr. Osman Metin, böbrek taşı tedavisinin taşın yapısı ve hastanın anatomisine göre kişiye özel planlanması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 13:56
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 13:56
Böbrek Taşı Tedavisinde Kişiye Özel Yaklaşım

Özel Adatıp Hastanesi Üroloji Uzmanı Op. Dr. Osman Metin, Türkiye'de giderek artan böbrek taşı vakalarında yetersiz sıvı tüketimi, bazı beslenme alışkanlıkları ve genetik faktörlerin etkili olabileceğini belirtti. Metin, tedavi sürecinin hastanın anatomik durumu ve taşın yapısına göre planlanmasının önemine dikkat çekti.

Belirtiler

Op. Dr. Metin, böbrek taşı oluşumuna işaret edebilecek belirtiler olarak belin yan tarafı veya sırt bölgesinde ağrı, idrarda renk değişimi, yanma, zorlanma ve sık idrara çıkma ihtiyacını sıraladı.

Tedavi ve Yaklaşım

"Kapalı girişimler, büyük bir kesi açılmadan endoskopik cihazlarla taşın bulunduğu alana ulaşılan yöntemlerdir. Taşın boyutu, konumu ve yapısı, hangi yaklaşımın daha uygun olacağını belirlemede önemlidir. Taş oluşumunda yetersiz sıvı tüketimi, bazı beslenme alışkanlıkları ve genetik faktörlerin etkili olabilir. Her bireyin taş yapısı, şikayeti ve anatomik durumu farklıdır. Bu sebeple süreç, kişisel değerlendirmeyle ve uygun görülen yöntemlerle planlanır. Şikayetlerinizle ilgili kişisel sağlık değerlendirmesi için uzman görüşü alabilirsiniz."

Her hasta için tedavi planının farklı olabileceği ve uygun yöntemin uzman değerlendirmesi ile belirleneceği vurgulanıyor.

