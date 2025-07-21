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Bodrum Açıklarında 9 Kişi Kurtarıldı

Bodrum açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen 2 teknedeki 9 kişi, Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 21.07.2025 18:41
Güncelleme Tarihi: 21.07.2025 18:41
Bodrum Açıklarında 9 Kişi Kurtarıldı

Bodrum Açıklarında Sürüklenen Tekneler Kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında meydana gelen olayda, İçinde 7 kişinin bulunduğu bir tekne, Akvaryum Koyu'nda makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Olayı öğrenen Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri kısa sürede bölgeye intikal etti.

Ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu, 7 kişi güvenli bir şekilde kurtarıldı. Söz konusu tekne, kıyı emniyetinin KIYEM-6 hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenerek Bodrum Marina’ya yanaştırıldı.

Ayrıca, Karaada açıklarında başka bir teknede de makine arızası yaşandığı bildirildi. Bu teknede ise 2 kişi bulunmaktaydı. 10 metre boyundaki bu tekne de, KIYEM-6 botu tarafından yedeklenerek Ağanlar Tersanesi'nde emniyete alındı.

Bu müdahale, Kıyı Emniyeti'nin hızlı ve etkili çalışarak can güvenliğini sağlamada gösterdiği başarılı örgütlenmeyi bir kez daha gözler önüne serdi.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında sürüklenen 2 teknedeki 9 kişi ekiplerce kurtarıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında sürüklenen 2 teknedeki 9 kişi ekiplerce kurtarıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında sürüklenen 2 teknedeki 9 kişi ekiplerce kurtarıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında sürüklenen 2 teknedeki 9 kişi ekiplerce kurtarıldı.

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