Bodrum Açıklarında Yangın Kuran Motoryat Battı

Bodrum Açıklarında Motoryat Yangını

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, 'Melinay' isimli bir motoryatta yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı meydana gelen yangının ardından, bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangın Söndürüldü, Tekne Battı

Yangının söndürülmesi için ekipler yoğun bir mücadele sergiledi. Yangın başarıyla söndürüldükten sonra, hasar gören motoryat kıyıya çekilmeye çalışırken battı.

Kurtarılan Yolcular

Yangın sırasında teknede bulunan 4 kişi, ekipler tarafından başarıyla kurtarıldı. Olayla ilgili detaylı incelemelerin sürdüğü bildirildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında yangın çıkan motoryat, kullanılamaz hale geldi.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında yangın çıkan motoryat, kullanılamaz hale geldi.