Bodrum'da Evde Yangın: Yalıkavak Geriş'te Elektrik Kontağı

Bodrum Yalıkavak Geriş'te bir evde elektrik kontağından çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü; can kaybı yok, evde maddi hasar var.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 19:27
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 19:27
Olay ve müdahale

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Yalıkavak Geriş Mahallesi Sarnıç Sokak'ta bulunan bir evin balkonunda elektrik kontağından yangın çıktı. Alevler kısa sürede evin çatısına sıçradı ve yoğun duman oluştu.

Yangını fark eden mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Görevliler olay yerine kısa sürede ulaşarak müdahaleye başladı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını hızla kontrol altına alarak daha fazla büyümesini engelledi. Mahalle sakinleri olay sırasında sokağa döküldü.

Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı, ancak evde maddi hasar meydana geldi.

