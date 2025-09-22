Bodrum'da Marella Discovery 2: 1769 Yolcu İskelenin Konuğu

Bodrum Limanı'na 1769 yolcu geldi

Gemi ve yolcu bilgileri

Muğla'nın Bodrum ilçesine, Bahamalar bayraklı Marella Discovery 2 kruvaziyeri yanaştı. 264 metre uzunluğundaki gemi, Santorini Limanı'nın ardından rotasını Muğla'ya çevirdi.

Gemide çoğu İngiliz olmak üzere 1769 yolcu ile 733 personel bulunuyor. Gemi, Bodrum Limanı iskelesine bağlandı.

Ziyaretçiler ne yaptı ve sonraki rota

Gemiden inen turistler, gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrıldı. Ziyaretçiler sahilde yürüyüş yaptı; bazıları Paşatarlası ve Kumbahçe sahilleri ile çarşıyı gezdi, bazıları ise tarihi ve turistik alanları ziyaret etti.

Geminin bir sonraki durağı Alanya Limanı olacak.