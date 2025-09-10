Bodrum'da Mavi Yelken Balığına Zıpkınlı Müdahale Tepki Topladı

Bodrum'da Mavi Yelken Balığının Zıpkınla Vurulması Tepki Çekti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, soyu tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan mavi yelken balığı Bodrum Limanı bölgesinde zıpkınla vuruldu. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi ve çevredekiler, nesli tükenme tehlikesi altındaki balığın vurulmasına tepki gösterdi.

Belediyeden Açıklama

Bodrum Belediyesinden konuyla ilgili kamuoyuna yapılan açıklamada, "Dünya genelinde nesli tükenme tehlikesi altında olan ve kıyılarımızda ender görülen mavi yelken balığına Bodrum Limanımızda zarar verildiğine ilişkin kaydedilen görüntüler bizleri derinden üzmüştür. Eşsiz maviliğimizin bu nadide güzelliğine yönelik yapılan müdahaleyi şiddetle kınıyor, yasal sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz." ifadelerine yer verildi.